Пост 9 Ава: день скорби и надежды в еврейском календаре

Еврейский мир готовится к приближению Тиш’а бе-Ав, или Девятому ава – дню испытаний и надежды. В разное время на этот день приходились самые страшные события истории – от разрушения иерусалимских Храмов до начала Первой мировой войны и открытия польского лагеря смерти «Треблинка».

Что такое Тиша бе ав?

Тиша бе ав, или 9 Ава – «темная дата» в еврейском календаре: в этот день верующие скорбят об утрате Первого и Второго иерусалимских Храмов, а также многочисленных бедствиях, постигших еврейский народ.

Однако история 9 Ава – это и время надежды: считается, что именно в этот день на свет появится Машиах – лидер еврейского народа, который принесет как физическое, так и духовное избавление, а горестные дни с 17 Тамуза по 9 Ава станут днями торжеств.

Приближение Девятого ава для Израиля в современных политических реалиях особенно волнительно – страна противостоит многочисленным террористическим угрозам, в том числе исходящей со стороны Ирана и ливанской «Хезболлы». Так, издание The Jerusalim Post опубликовало данные о том, что Тегеран намерен атаковать Израиль именно в этот день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа 9 Ава в 2024 году?

В этом году пост Девятого ава начнется 12 августа в 20:58 и завершится в 13 августа 21:48 по мск.

История Девятого ава

Днем траура 9 Ава стал по велению Всевышнего, наказавшего еврейский народ за неверие: после 40 лет блуждания по пустыне Моисей приводит евреев к границам Эрец Исраэль, однако, преисполненные опасений, люди отказываются идти туда. Они уговаривают Моисея послать разведчиков, чтобы узнать насколько там безопасно.

Несмотря на то, что эта просьба уже указывала на недоверие к воле Творца, Моисей соглашается, и главы 12 колен израилевых отправляются в путь. После возвращения 10 разведчиков заявляют, что там обитают великаны, по сравнению с которыми обычные люди «малы, как кузнечики». К словам двух других разведчиков о том, что Эрец Исраэль прекрасен, никто не прислушался, и ночь с 8 на 9 ава прошла в ропоте и укорах.

«Вся община подняла тогда вопль, и весь народ плакал в эту ночь… И все сыновья Израиля… говорили: уж лучше бы умерли мы в Египте или в пустыне (чем идти в Эрец-Исраэль)!..»

– Четвертая книга Торы «Бемидбар» («В пустыне»)

В ответ на сомнения Всевышний сказал, что сейчас евреи плачут напрасно, но в дальнейшем у них будет множество поводов для слез в эту ночь. Действительно, на 9 ава приходится множество бедствий не только в еврейской, но и в мировой истории: разрушение Первого и Второго иерусалимских Храмов, начало Крестовых походов, при которых было уничтожено множество еврейских общин, изгнание евреев из Англии, Испании, Португалии и Моравии, чумные еврейские погромы в средневековой Европе, уничтожение евреев в Польше во время восстания Богдана Хмельницкого, начало Первой мировой войны, открытие лагеря смерти Треблинка-2.

Однако, несмотря на все трагедии этого дня, крайне важным для религиозной традиции считается разрушение римлянами Второго иерусалимского Храма. Так, трактуя события 9 Ава, еврейские мудрецы указывают на то, что помимо греха неверия, к разрушению Храма приводит «беспричинная ненависть».

«А за что был разрушен Второй Храм? Ведь в те времена учили Тору, выполняли заповеди и помогали друг другу? За что? За напрасную вражду, за беспричинную ненависть»

– Талмуд (трактат Йома)

Традиционно для понимания того, что такое «беспричинная ненависть», приводят мидраш о «Камце и Бар Камце». Сюжет истории несложен – богатый житель Иерусалима устроил пир и решил пригласить друга по имени Камца. Однако слуга перепутал и позвал на торжество человека с похожим именем – Бар Камца, который был заклятым врагом хозяина.

Когда ошибка выяснилась, Бар Камца, чтобы не потерять лица перед гостями, просил хозяина не выгонять его и даже обещал заплатить за весь стол, но упрямый богач отверг все предложения Бар Камцы и выставил незваного гостя за дверь.

В ответ на это Бар Камца решает отомстить не только хозяину пира, но и всему еврейскому народу. Гнев его усиливало и то, что за столом сидели раввины, но они не встали на защиту гонимого. Тогда он приходит к римскому цезарю Нерону и говорит о том, что евреи подняли восстание против Рима. Итогом становится разрушение Второго Храма.

И, говоря о разрушении Второго Храма, важно помнить, что его появлению предшествовали времена единства народа Израиля. Иными словами, он стал материальным воплощением Храма духовного, небесного, созданного благодаря внутренней целостности еврейского народа. И так продолжалось много столетий, пока не возникла между людьми «беспричинная ненависть».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Пост 9 Ава?

В справочнике по еврейскому закону «Шульхан Арух» приводится множество ограничений, которые обязан соблюдать в этот день любой верующий. В самом общем виде они сводятся к следующим:

Запрет на еду и питье

Нельзя мыться, а также пользоваться кремами, духами и маслами

Запрет на ношение кожаной обуви

Нельзя приветствовать друг друга до полудня, а также дарить и принимать подарки

Вступать в супружеские отношения

Заниматься делами, отвлекающими от атмосферы поста

Запрещено изучать Тору (кроме тех фрагментов, которые повествуют о траурных событиях)

Облачаться в талит и возлагать тфилин до полудня

Запреты действуют в течение полных 24 часов, однако распространяются не на всех – исключение составляют больные люди, а также беременные и кормящие женщины. Однако даже им следует ограничиваться самыми простыми блюдами в количестве, необходимом для поддержания жизни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно делать в Тиша бе ав?

Сама идея поста в иудаизме восходит к стремлению «умалить себя», принести себя в жертву Всевышнему. Так верующий принимает страдания добровольно, как бы откупаясь от них в будущем.

До полудня следует сидеть на полу или низких скамейках

Спать без одеяла и подушки

Изучать святые книги («Йов», «Эйха»)

Читать траурные молитвы

Также важно помнить, что день поста отмечает не только скорбь по обоим Храмам, но и напоминает о важности заботы о «большом и малом храмах» – храме души народа Израиля и каждого отдельного человека.