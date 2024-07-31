Вестник Кавказа

США снова предупреждают о готовящейся атаке Ирана на Израиль

США снова предупреждают о готовящейся атаке Ирана на Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель Вашингтона предупредил, что в случае реализации угроз Ирана в отношении Израиля, Ближний Восток окажется в центре глобального мирового противостояния. В этой связи он подчеркнул, что США делают все для того, чтобы не допустить военных действий.  

Вашингтон по-прежнему не исключает атаки Тегерана на еврейское государство, об этом завил представитель администрации США, отметив, что Вашингтон делает все для того, чтобы не допустить этого.

Чиновник подчеркнул, что атака ставила бы Ближний Восток перед ситуацией возможной глобальной войны в регионе.

«Если они [Иран] начнут крупную войну на Ближнем Востоке с масштабной атаки на Израиль, которую они грозят осуществить в координации с другими группировками, это, несомненно, существенно подорвет любую надежду на прекращение огня в секторе Газа, потому что мы будем сконцентрированы совсем на другом»

– представитель Вашингтона

Далее он отметил, что лидеры Катара, Египта и США по-прежнему призывает представителей Израиля и ХАМАС сесть за стол переговоров 15 августа. Кроме того, чиновник указал на то, что это не означает  немедленного достижения перемирия, так как впереди еще «много работы».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1355 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент Грузии обвинила правительство в предательстве

Президент Грузии обвинила правительство в предательстве

США вывели всю военную технику и персонал из Армении

США вывели всю военную технику и персонал из Армении

МИД: США пытаются разорвать отношения России и Армении

МИД: США пытаются разорвать отношения России и Армении

Иран может отказаться от массированного удара по Израилю – СМИ

Иран может отказаться от массированного удара по Израилю – СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы