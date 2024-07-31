США снова предупреждают о готовящейся атаке Ирана на Израиль

Представитель Вашингтона предупредил, что в случае реализации угроз Ирана в отношении Израиля, Ближний Восток окажется в центре глобального мирового противостояния. В этой связи он подчеркнул, что США делают все для того, чтобы не допустить военных действий.

Вашингтон по-прежнему не исключает атаки Тегерана на еврейское государство, об этом завил представитель администрации США, отметив, что Вашингтон делает все для того, чтобы не допустить этого.

Чиновник подчеркнул, что атака ставила бы Ближний Восток перед ситуацией возможной глобальной войны в регионе.

«Если они [Иран] начнут крупную войну на Ближнем Востоке с масштабной атаки на Израиль, которую они грозят осуществить в координации с другими группировками, это, несомненно, существенно подорвет любую надежду на прекращение огня в секторе Газа, потому что мы будем сконцентрированы совсем на другом»

– представитель Вашингтона

Далее он отметил, что лидеры Катара, Египта и США по-прежнему призывает представителей Израиля и ХАМАС сесть за стол переговоров 15 августа. Кроме того, чиновник указал на то, что это не означает немедленного достижения перемирия, так как впереди еще «много работы».