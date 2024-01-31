Что такое Благодатный огонь, когда и где он сходит?

В Великую субботу, которая в 2024 году приходится на 4 мая, православные христиане всего мира будут ждать пасхального чуда: схождения Благодатного огня. Удивительные факты о загадочном огне, играющем важную роль в жизни миллионов верующих по всему миру, в этом материале.

Как зажигается Благодатный огонь…

…никто доподлинно не знает. Схождение Благодатного огня продолжается более полутора тысяч лет в Храме Гроба Господня в Иерусалиме и считается церковью одним из чудес. До начала церемонии Кувуклия - часовня, которая расположена непосредственно над местом погребения Христа - проверяется и закрывается израильской полицией. На наличие посторонних предметов (в частности, горючих материалов) проверяется и патриарх Иерусалимской православной церкви, который затем заходит в Кувуклию с двумя пучками незаженных свечей. Через какое-то время патриарх (или другой священнослужитель, проводящий церемонию) возвращается уже с горящими свечами.

Вот, как по словам Патриарха Диодора, который возглавлял Иерусалимскую православную церковь с 1981 по 2000-й год, происходит схождение Благодатного огня:

Свет [в храме] гаснет, я кланяюсь и захожу в первое помещение Гроба Господня. Затем прохожу в погребальную камеру, где Христос был упокоен. Там я встаю на колени и в трепете произношу определенные молитвы, которые передаются из поколения в поколение на протяжении столетий, жду. Иногда проходит несколько минут, но обычно чудо случается сразу. Из самого сердца камня, на который возложили Иисуса начинает литься необычный свет. Зачастую голубоватый, но он может меняться и приобретать любой оттенок. Описать его словами невозможно…

Благодатный огонь не обжигает?

Доподлинно известно, что Благодатный огонь не обжигает верующих в первые 15-30 минут после схождения. На фото и видео с Пасхальной церемонии люди умываются Благодатным огнем, проводят им по своей одежде без каких-либо признаков возгорания. В свою очередь Патриарх Диодор подтверждает, что огонь в Гробе Господнем отличается от того, что горит в лампадах и ни разу за годы проведения церемонии, у него самого ”не загорелась борода”. Также, по словам свидетелей церемонии, накануне зажжения Благодатного огня Храм Гроба Господня озаряется молниеобразными вспышками и световыми шарами, которые движутся.

Когда Благодатный огонь не сходил?

Благодатный огонь, который, как считается, впервые сошел, когда апостол Петр пришел к могиле Иисуса Христа после его воскрешения, за всю историю проведения церемонии не сошел в предпасхальную субботу всего один раз.

В 1101 году после того, как крестоносцы захватили Иерусалим, католический архиепископ запретил православным войти в Храм, чтобы помолиться в Великую субботу накануне Пасхи. В этот день впервые в истории Благодатный огонь в пасхальную субботу не сошел. На следующий день, когда католики покинули церковь, в нее вошли греческие и сирийские православные священники, после молитв которых огонь, наконец, зажегся.

Считается, что если однажды Благодатный огонь не сойдет, то вскоре наступит конец света.

Трещина в колонне Храма Гроба Господня

В конце XVI века в Храме Гроба Господня Благодатный огонь проявил свое чудесное начало во всю силу. Согласно хроникам Иерусалима, в Великую субботу 1579 года турецкие власти города (в тот период Иерусалим был частью Османской империи) запретили греческому патриарху провести церемонию схождения Благодатного огня. В отчаянии патриарх, который был в должности первый год, стоял у входа в Храм вместе с православными прихожанами до самого вечера. Внезапно, когда уже стемнело, в одной из колонн, украшающих вход в храм, образовалась трещина, и в ней появился Благодатный огонь. Колонна с трещиной до сих пор находится у входа в Храм Гроба Господня.

Разоблачение Благодатного огня

С XI века разоблачить чудо схождения Благодатного огня пытались многие, в том числе исламские халифы, католические священники, ученые и журналисты, выдвигая самые невероятные теории происхождения огня в Гробе Господнем. До сих пор в СМИ периодически появляется информация о том, что Благодатный огонь зажигает патриарх с помощью спичек или зажигалки. Однако Иерусалимская православная церковь всячески опровергает эту информацию, называя ее не иначе как ересью, порочащей имя церкви и подрывающей веру.

В конце марта 2024 года в Афинах состоялся суд над греческим журналистом Димитрисом Аликакосом, который в 2019 году опубликовал книгу под названием ”Искупление. Дело о Благодатном огне”, в которой разоблачает чудо, приводя свидетельства служащих Храма Гроба Господня. С Димитриса Аликакоса были сняты все обвинения, в том числе и в нарушении конфиденциальности разговора, тем не менее верующие убеждены, что его книга - очередная неудачная попытка усомниться в чуде.