Воздвижение Креста Господня 2024: история праздника, традиции и запреты

27 сентября православные России и других стран отмечают один из 12 основных церковных праздников в году - Воздвижение Креста Господня. Что это за праздник, с какими историческими событиями он связан и как его отмечали в народе - рассказываем в нашем материале.

Когда отмечают Воздвижение?

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - праздник с фиксированной датой, который РПЦ всегда отмечается 27 сентября по гражданскому григорианскому календарю, что соответствует 14 сентября по церковному юлианскому календарю или по так называемому старому стилю. Католики отмечают праздник - 14 сентября, а Армянская церковь в неделю с 11 по 17 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит ”Воздвижение Креста Господня”?

Сама фраза ”Воздвижение Креста Господня” означает возвышение/поднятие Креста, на котором распяли Иисуса Христа, дабы его увидели верующие. Воздвижение считается одним из 12 главных праздников в православной церковной традиции

Что такое праздник Воздвижения?

С исторической точки зрения Воздвижение отмечает три события.

обретение Креста Господня святой Еленой, матерью римского императора Константина, в начале IV века;

освящением церквей, построенных императором Константином на месте Гроба Господня и горе Голгофе;

возвращением Креста в начале VII века из Персии.

Русская православная церковь 27 сентября вспоминает события обретения и возвращения Креста.

Как был найден Крест Господень?

Считается, что найден, то есть обретен Животворящий Крест был примерно в 325-326 году Еленой, матерью римского правителя Константина, который сделал христианство официальной религией на территории Римской империи. Елена отправилась паломницей в город Иерусалим, где организовала раскопки с целью отыскать Гроб Господень и гору, на которой распяли Христа - Голгофу.

В результате (по одной из версий, благодаря помощи местного жителя) было обнаружено три креста, на одном из которых был распят Христос. Чтобы понять, на каком именно, царица Елена и епископ Иерусалима Макарий поочередно прикладывали каждый крест либо к болеющей женщине, либо к умершему мужчине (в разных источниках этот момент описан по-разному). Крест, благодаря которому поправилась женщина/ожил покойник, и был признан Истинным/Честным Крестом Господним.

В знак обретения, то есть обнаружения Креста Господня Макарий воздвиг его над толпой, чтобы каждый из верующих мог его увидеть и поклониться ему.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда делся Крест Господень?

В честь обретения Креста Константин распорядился построить на предполагаем месте расположения горы Голгофа и Гроба Господня храмовый комплекс, который сегодня известен под названием Храм Гроба Господня. Освящен комплекс был через 9 лет после обнаружения Животворящего Креста, 14 сентября 334-335 года, и, по одному из предположений, тогда сам Крест был разделен на три части: одна часть осталась в Иерусалиме, вторая была отправлена в Рим, а третья - в Константинополь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение Животворящего креста в Иерусалим

В начале VII века Крест (или его часть), на котором был распят Иисус Христос, был похищен из Иерусалима персами, и возвращен лишь спустя 14 лет императором Ираклием I. Дальнейшая судьба Креста Господня неизвестна и является темой многочисленных исследований историков и археологов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают на Воздвижение?

Воздвижение - первый в церковном году двунадесятый праздник, связанный с Иисусом Христом. В этот день в храмах и церквях проходит праздничное богослужение, главным событием которого является вынесение Креста: он остается в центре храма для поклонения верующими еще на неделю. На Воздвижение Креста Господня читаются особые молитвы, посвященные Кресту, символизирующему для христиан спасение от страстей и грехов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня?

В отношении праздника Воздвижения запреты в основном касаются продуктов, годящихся для употребления в пищу. Воздвижение в церковной традиции - постный день в память о том, как страдал Иисус на Кресте. Есть можно любую пищу с добавлением постного (растительного масла), кроме мясных и молочных продуктов, рыбы и яиц.

Никаких других запретов на Воздвижение нет, кроме общехристианских:

нельзя злословить

желать плохого людям

завидовать

предаваться унынию

отказывать в помощи ближнему.

Воздвижение в народе

Как и большинство православных праздников, Воздвижение приходится на период, когда в дохристианской Руси отмечали другой праздник, в данном случае, посвященный сбору урожая. В народной традиции на 27 сентября приходятся так называемые Третьи Осенины, когда урожай должен быть полностью собран и начинается пора подготовки к зиме. Воздвижение или Вздвиженье считалось последним днем бабьего лета.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сдвижение змей

Еще одно народное название этого периода - Сдвижение, и связано оно с поверьем о том, что в этот день все змеи ползут - сдвигаются - в одно место в земле и никого не кусают до самой весны.

Воздвижение и капустники

На Руси с Воздвижения начинался период праздников капусты - капустников. В течение двух недель девушки ходили из дома в дом в праздничных нарядах рубить капусту, а за ними наблюдали юноши, выбиравшие себе невест. Весь процесс сопровождался песнями и хороводами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народные приметы и традиции на Воздвижение

После принятия христианства на Руси народная и православная традиции слились, в результате чего праздник Воздвижения оброс рядом запретов и примет, не поддерживаемых церковью.

на Воздвижение нельзя ходить в лес, потому что может напасть нечисть;

в этот день нельзя начинать важные дела, поскольку ничего хорошего не получится;

одна из поговорок, посвященных Воздвижению гласит: ”Кто не постит (не держит пост) Воздвиженью - Кресту Христову - на того семь грехов воздвигнутся”.