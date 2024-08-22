Вестник Кавказа

Воздвижение Креста Господня 2024: история праздника, традиции и запреты

Екатерина Винник
Воздвижение Креста Господня 2024: история праздника, традиции и запреты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
27 сентября православные России и других стран отмечают один из 12 основных церковных праздников в году - Воздвижение Креста Господня. Что это за праздник, с какими историческими событиями он связан и как его отмечали в народе - рассказываем в нашем материале.

Когда отмечают Воздвижение?

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - праздник с фиксированной датой, который РПЦ всегда отмечается 27 сентября по гражданскому григорианскому календарю, что соответствует 14 сентября по церковному юлианскому календарю или по так называемому старому стилю. Католики отмечают праздник - 14 сентября, а Армянская церковь в неделю с 11 по 17 сентября. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что значит ”Воздвижение Креста Господня”?

Сама фраза ”Воздвижение Креста Господня” означает возвышение/поднятие Креста, на котором распяли Иисуса Христа, дабы его увидели верующие. Воздвижение считается одним из 12 главных праздников в православной церковной традиции

Что такое праздник Воздвижения?

С исторической точки зрения Воздвижение отмечает три события. 

  • обретение Креста Господня святой Еленой, матерью римского императора Константина, в начале IV века; 
  • освящением церквей, построенных императором Константином на месте Гроба Господня и горе Голгофе; 
  • возвращением Креста в начале VII века из Персии. 

Русская православная церковь 27 сентября вспоминает события обретения и возвращения Креста. 

Как был найден Крест Господень?

Считается, что найден, то есть обретен Животворящий Крест был примерно в 325-326 году Еленой, матерью римского правителя Константина, который сделал христианство официальной религией на территории Римской империи. Елена отправилась паломницей в город Иерусалим, где организовала раскопки с целью отыскать Гроб Господень и гору, на которой распяли Христа - Голгофу. 

В результате (по одной из версий, благодаря помощи местного жителя) было обнаружено три креста, на одном из которых был распят Христос. Чтобы понять, на каком именно, царица Елена и епископ Иерусалима Макарий поочередно прикладывали каждый крест либо к болеющей женщине, либо к умершему мужчине (в разных источниках этот момент описан по-разному). Крест, благодаря которому поправилась женщина/ожил покойник, и был признан Истинным/Честным Крестом Господним. 

В знак обретения, то есть обнаружения Креста Господня Макарий воздвиг его над толпой, чтобы каждый из верующих мог его увидеть и поклониться ему.

Крест священника
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Куда делся Крест Господень?

В честь обретения Креста Константин распорядился построить на предполагаем месте расположения горы Голгофа и Гроба Господня храмовый комплекс, который сегодня известен под названием Храм Гроба Господня. Освящен комплекс был через 9 лет после обнаружения Животворящего Креста, 14 сентября 334-335 года, и, по одному из предположений, тогда сам Крест был разделен на три части: одна часть осталась в Иерусалиме, вторая была отправлена в Рим, а третья - в Константинополь. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение Животворящего креста в Иерусалим

В начале VII века Крест (или его часть), на котором был распят Иисус Христос, был похищен из Иерусалима персами, и возвращен лишь спустя 14 лет императором Ираклием I. Дальнейшая судьба Креста Господня неизвестна и является темой многочисленных исследований историков и археологов. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают на Воздвижение?

Воздвижение - первый в церковном году двунадесятый праздник, связанный с Иисусом Христом. В этот день в храмах и церквях проходит праздничное богослужение, главным событием которого является вынесение Креста: он остается в центре храма для поклонения верующими еще на неделю. На Воздвижение Креста Господня читаются особые молитвы, посвященные Кресту, символизирующему для христиан спасение от страстей и грехов. 

Храм в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня?

В отношении праздника Воздвижения запреты в основном касаются продуктов, годящихся для употребления в пищу. Воздвижение в церковной традиции - постный день в память о том, как страдал Иисус на Кресте. Есть можно любую пищу с добавлением постного (растительного масла), кроме мясных и молочных продуктов, рыбы и яиц.  

Никаких других запретов на Воздвижение нет, кроме общехристианских: 

  • нельзя злословить 
  • желать плохого людям
  • завидовать 
  • предаваться унынию 
  • отказывать в помощи ближнему. 

Воздвижение в народе 

Как и большинство православных праздников, Воздвижение приходится на период, когда в дохристианской Руси отмечали другой праздник, в данном случае, посвященный сбору урожая. В народной традиции на 27 сентября приходятся так называемые Третьи Осенины, когда урожай должен быть полностью собран и начинается пора подготовки к зиме. Воздвижение или Вздвиженье считалось последним днем бабьего лета. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сдвижение змей 

Еще одно народное название этого периода - Сдвижение, и связано оно с поверьем о том, что в этот день все змеи ползут - сдвигаются - в одно место в земле и никого не кусают до самой весны. 

Воздвижение и капустники 

На Руси с Воздвижения начинался период праздников капусты - капустников. В течение двух недель девушки ходили из дома в дом в праздничных нарядах рубить капусту, а за ними наблюдали юноши, выбиравшие себе невест. Весь процесс сопровождался песнями и хороводами. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народные приметы и традиции на Воздвижение 

После принятия христианства на Руси народная и православная традиции слились, в результате чего праздник Воздвижения оброс рядом запретов и примет, не поддерживаемых церковью. 

  • на Воздвижение нельзя ходить в лес, потому что может напасть нечисть;
  • в этот день нельзя начинать важные дела, поскольку ничего хорошего не получится; 
  • одна из поговорок, посвященных Воздвижению гласит: ”Кто не постит (не держит пост) Воздвиженью - Кресту Христову - на того семь грехов воздвигнутся”. 
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