День Рождения Богородицы: когда, что за праздник, что можно и нельзя делать

21 сентября отмечается большой праздник для всех православных христиан - Рождество Пресвятой Богородицы. Дева Мария - самая почитаемая женщина в христианстве, а день, посвященный ей, открывает череду двунадесятых праздников - самых значимых - в церковной традиции. Расскажем, когда появился праздник Рождества Богородицы, в чем его важность.

Когда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы?

День Рождения Девы Марии - это праздник с фиксированной датой. Рождество Девы Марии всегда отмечают 21 сентября. Поскольку церковный год по давней традиции начинается с сентября, этот праздник - самый первый в череде двунадесятых, то есть главных в церковном календаре.

Католики, как и в целом западное христианство, отмечают Рождество Богородицы 8 сентября - на две недели раньше, чем православные или восточные христиане. На самом деле, православная церковь тоже чествует День Рождения Богородицы 8 сентября, только по юлианскому, а не григорианскому календарю, по которому живет гражданское общество.

Культ Богородицы

Культ Богородицы претерпел значительные изменения на протяжении многих веков с появления новой религии - христианства. Открыто молиться Деве Марии было разрешено в начале IV века с принятием Миланского эдикта, провозгласившим религиозную терпимость на территории Римской империи. В первой половине V века Мария получила титул Теотокос, что означает Богоматерь. Это, в свою очередь, значительно укрепило ее статус, как одной из наиболее почитаемых фигур христианства.

Кто родители Пресвятой Богородицы?

Родители Девы Марии - Святая Анна и Святой Иоаким. О них известно из книги II века под названием ”Протоевангелие Иакова”. В книге рассказывается о жизни Девы Марии. Родители Марии, дожив до преклонного возраста, не имели детей, но однажды к ним явился ангел с вестью о том, что у них родится дочь. Во многом Протоевангелие Иакова заложило основу почитания Богородицы.

Когда появился праздник Рождества Пресвятой Богородицы?

История появления праздника Рождества Богородицы довольно интересна. Константинополь, родина восточного христианства, а позднее, и православия, начал праздновать День Рождения Богородицы первым в VI веке. Позднее, в VII веке, праздник был перенят Римом. Что касается даты празднования, 8 сентября, есть две версии, почему именно она была выбрана в качестве дня чествования Девы Марии:

Первая версия гласит, что дата связана с началом гражданского года в Константинополе, которое приходилось на 1 сентября. Логика здесь следующая: поскольку начало года считалось новым стартом для всего, то и работа по спасению и прощению человечества, в которых заключается суть христианства, тоже должна начинаться в это же время. Рождение Христа было бы невозможно без Рождения Богородицы, соответственно, Рождество Девы Марии - точка отсчета новой религии. Согласно второй версии, Святой Маврикий, епископ V века из Анже, сыгравший важную роль в христианизации Галлии (сегодняшней Франции) в 430 году услышал, как в ночь на 8 сентября, ангелы поют в раю. На его вопрос, почему они ликуют, он услышал ответ: ”Дева была рождена в эту ночь”.

В Библии нет упоминаний о том, когда именно родилась Пресвятая Богородица.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть праздника Рождество Богородицы?

Для христианства Дева Мария - одна из главных фигур, поскольку именно она стала земной матерью Иисуса Христа. Согласно церковной догме, Богородица даровала надежду на спасение, которое затем было провозглашено Христом. Вот почему все праздники, связанные с Марией, в том числе День Рождения, играют важную роль в церковной традиции. Значение праздника Рождества Богородицы в том, что с него начинается история христианства. В православии Пресвятая Богоматерь, как и сам Иисус Христос, считается покровительницей всех людей, дарующей надежду и успокоение. Именно поэтому православные так трепетно относятся ко Дню Рождения Богородицы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как праздновать Рождество Богородицы?

Обычно в день Рождества Богородицы верующие стараются попасть в храм или церковь, чтобы побывать на праздничном богослужении или, как минимум, помолиться о своих родных и близких. Если в храм попасть не получается, всегда можно помолиться дома, главное, чтобы молитва была искренней.

Что можно и нельзя делать на Рождество Богородицы?

Поскольку Рождество Богородицы относится к великим церковным праздникам, в этот день следует вести себя особенно благочестиво и не поддаваться греховным страстям, в том числе унынию. Злословить и желать другим плохого тоже не стоит, как, впрочем, в любой другой день. Не стоит отказывать в помощи ближнему и посвящать этот день ссорам и разбирательствам. День Рождения Богородицы считается днем надежды и нового взгляда на мир, поэтому лучше отказаться от негативного мышления и изживших себя установок.

Как таковых запретов в этот день нет: кто работает, может спокойно работать, церковь это не запрещает. Что касается уборки, стрижки, работы в огороде и тому подобного, все это тоже можно делать. Главное, не забыть поблагодарить Богородицу за ее покровительство и заступничество и быть как можно добрее к себе и окружающим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции и приметы на Рождество Богородицы

Само понятие ”традиции и приметы” связано, в первую очередь, с народным празднованием какого-либо праздника. В случае с Днем Рождения Богородицы речь идет о празднике под названием Оспожинки, Обжинки или Осенины, который отмечали три раза, в том числе и 21 сентября. Считалось, что с этого дня начинается осень и заканчивается сбор урожая.

В этот день было принято встречать осень хлебом, устраивать застолье, разжигать новый огонь в печи, чествовать женщин, которые считались олицетворением матери-земли, и навещать новобрачных. Также в этот день поминали усопших.

Приметы Осенин (20-21 сентября):

какой будет погода в этот день, такой и осень останется до конца

чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима

если листья с вишни не опали, зима будет влажной и теплой.