Успенский пост 2024: как держать и что нельзя делать?

14 августа 2024 года у православных христиан начнется третий в этом году пост - Успенский. Кому посвящен Успенский пост, что можно есть и что нельзя делать - рассказываем в этом материале.

Когда Успенский пост в 2024 году?

Успенский пост, посвященный дню смерти Богородицы, это третий из четырех многодневных постов года. Как и Петров пост, Успенский пост приходится на лето, а его дата всегда фиксированная: начинается он за две недели до праздника Успения Богородицы, 14 августа, и заканчивается накануне праздника - 27 августа. По строгости Успенский пост сопоставим с Великим постом.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Насколько строгий Успенский пост?

По строгости Успенский пост сопоставим с Великим Пасхальным постом. В две недели августа церковные правила предписывают:

исключить из рациона мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца и алкоголь;

в обе среды и пятницы Успенского поста предусмотрено сухоядение - то есть нельзя есть пищу, приготовленную на огне;

в два вторника и два четверга, выпадающих на Успенский пост, можно есть пищу, приготовленную на огне, но без масла;

по выходным разрешается еда с добавлением растительного масла;

в один из понедельников поста, 19 августа, можно есть рыбу и добавлять в еду растительное масло, поскольку этот день - праздник Преображения Господня, в понедельник 26 августа разрешается горячая пища.

Конечно, таких строгих ограничений в основном придерживаются монахи. Для мирян Успенский пост в первую очередь ограничивает употребление мясной, рыбной и молочной продукции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обязательно ли держать Успенский пост?

Держать или нет летний Успенский пост - это вопрос выбора каждого верующего. Соблюдение или не соблюдение поста должно исходить из духовных потребностей, также не нужно забывать и о том, что не все по состоянию здоровья могут поститься.

В целом, несмотря на строгость Успенского поста, тот факт, что он приходится на лето, значительно упрощает подбор меню, благодаря большому выбору овощей и фруктов. Как питаться в Успенский пост каждый решает для себя сам, но если у вас есть сомнения, всегда можно обратиться к духовнику или настоятелю храма, в который вы ходите, за советом. Важно также помнить, что пост не диета: истинная цель ограничений в питании - за счет силы духа одержать победу над плотью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как появился Успенский пост?

История возникновения Успенского поста довольно запутанная и интересная. Соблюдают пост перед Успением как православные, так и восточные католические церкви, и появилась эта традиция очень давно.

В одной из своих проповедей, Папа Римский Лев I, епископ Рима в V веке, упоминает о том, что в году четыре великих поста, которые должен соблюдать любой христианин. Правда, третий пост, о котором идет речь, он называет ”летним” и говорит, что он приходится на 7й месяц года.

Скорее всего, Успенский пост был смещен на август после того, как в VI веке византийский император Маврикий установил датой Успения Богородицы 15 августа (28 августа в григорианском календаре соответствует 15 августа по юлианскому календарю, по которому отмечает праздники Православная церковь);

На Руси после Крещения Успенский пост соблюдается с X века, а его начало (1 августа по юлианскому календарю, 15 августа - по григорианскому) близко к дате Крещения Руси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть Успенского поста?

Успенский двухнедельный пост держат в память о Пресвятой Богородице, матери Иисуса Христа, которая была принята Господом на небеса в единстве тела и души. В связи с этим особенность Успенского поста в том, что верующие, которые соблюдают предписания, стремятся ”помирить” тело и душу, а также одержать победу над плотскими страстями.

В дохристианской традиции на время Успенского поста приходился период проводов лета и последующей встречи осени, сопряженный со множеством обрядов и традиций, которые сегодня сохранились в форме трех Спасов: Медового, Яблочного и Орехового.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему нельзя играть свадьбу в Успенский пост?

В Успенский пост нельзя венчаться, поскольку данный обряд не проводится церковью в дни православных постов. Все другие таинства церковью в дни Успенского поста не запрещены.

Как провести Успенский пост?

Правила Успенского поста просты и в целом соответствуют христианским принципам. Церковь рекомендует, по возможности, ходить в храм, читать молитвы и благодарить Господа за его милость. Можно исповедаться и причаститься. Верующие в дни Успенского поста стараются отказаться от таких пороков, как злословие, зависть, чревоугодие и жестокость по отношению к близким.