Петров пост 2024: что это такое и что нужно делать?

1 июля начнется Петров пост - один из самых необычных в православной традиции. Как появился пост Петра и Павла, чему он посвящен и как нужно поститься - рассказываем в этом материале.

Когда Петров пост?

В 2024 году пост, носящий имя апостола Петра, начинается 1 июля, то есть спустя неделю после праздника Троицы, и продлится до 12 июля, праздника Святых Петра и Павла. Последний день Петровского поста - 11 июня. Петров пост - самый необычный из четырех постов, соблюдающихся в православной церкви, поскольку его продолжительность всегда разная, и зависит от Пасхи, дата которой меняется ежегодно. Иногда пост Петра и Павла длится более сорока дней, если праздник Пасхи выпадает на первую декаду апреля, а иногда, чуть более недели, как в текущем году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли пост 12 июля?

12 июля, праздник Святых Петра и Павла, не входит в Петров пост, однако поскольку в 2024 году праздник выпадает на пятницу, которая, как и среда, в православной традиции считается постным днем в память о страданиях Христа, пища животного происхождения запрещена к употреблению. Но рыба и даже вино в честь праздника разрешены.

Почему Петров пост так называется?

Петров пост получил свое название в честь праздника, которому он предшествует, дня Святых апостолов Петра и Павла. Этот летний пост соблюдается как православной, так и восточнокатолическими церквями. Иногда Петров пост называют постом Петра и Павла или Петровским постом.

Значение Петрова поста?

Петров пост - это дань христиан подвигу апостолов Петра и Павла, которые несли Слово Божье, несмотря на преследования и угрозу смерти. Считается, что святые Петр и Павел вскоре после Воскресения Христа начали готовиться к тому, чтобы проповедовать, и поэтому они стали поститься и молиться Богу, дабы он укрепил их волю в ходе миссионерской деятельности.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Петров пост в Библии

В Библии основанием для поста служат слова Христа, записанные апостолом Матфеем.

Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься

Евангелие от Матфея, 9:15

Эти строки интерпретируются, как указание на время, когда Иисус уйдет от учеников, дав им Великое поручение проповедовать по всему миру.

Что можно есть в Петров пост?

Петров пост предусматривает отказ от таких продуктов, как мясо, птица, молочные продуты и яйца, то есть от пищи животного происхождения. Готовить пищу на огне можно, как и употреблять растительное масло. Что касается соблюдения Петрова поста по дням, то стоит отметить, что среда и пятница - самые строгие дни: в них нельзя есть даже рыбу, которая в остальные дни первого летнего поста не запрещена.

Несмотря на то, что Петров пост не настолько строгий, как Великий Пасхальный пост, соблюдать его стоит с осторожностью, внимательно следя за своим здоровьем и самочувствием. Если вы сомневаетесь в отношении того, стоит ли вам поститься, посоветуйтесь с настоятелем церкви или храма, который вы посещаете, или духовником.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие молитвы нужно читать в Петров пост?

В Петров пост, как и в любой другой пост, можно читать те молитвы, которые вы знаете, и которые, как вы, считаете, необходимы для вашей души. Также можно читать Библию и отдельно Псалтырь. Главное, быть искренним в своих молитвах, обращенных к Богу.

Можно ли жениться в Петров пост?

Жениться в Петров пост можно, а вот венчаться не получится, поскольку таинство венчания православная церковь не проводит во время всех четырех постов, в том числе и в дни поста, посвященного Петру и Павлу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Петров пост и язычество

В период двоеверия на Руси, когда после принятия христианства язычество по-прежнему было сильно, многие христианские праздники были привязаны к ранее языческим, дабы ускорить переход от одной религии к другой. Скорее всего, то же самое касается и Петрова поста, установленного на Руси достаточно рано, уже в XI веке с тем, чтобы нивелировать купальскую обрядность, то есть в рамках борьбы с традициями праздника Ивана Купала, который в древности был связан с днем солнцестояния, а также древними славянскими богиней воды и богом тепла.

В целом у славян весь период, начиная от Троицы - недели Зеленых святок - и заканчивая праздником Ивана Купала - праздником летнего солнцестояния (24 июня по старому и 7 июля по новому стилю) - был посвящен проводам весны и встрече лета, когда, проводились всевозможные обряды, в том числе инициации (перехода из одной возрастной категории в другую).