Индийский фестиваль огней: что такое Дивали и почему он так важен?

В эти дни Южная Азия отмечает один из самых важных праздников в году - Дивали, который по своей значимости сопоставим с христианским Рождеством. Что такое Дивали, кто и как его празднует и в чём его важность - рассказываем в этом материале.

Что за праздник Дивали?

Дивали, который также называют Дипавали - это праздник, изначально появившийся в Индии. Само слово ”дивали” в переводе с санскрита значит ”ряд огней”. Праздник Дивали знаменует торжество света над тьмой и добра над злом. В дни фестиваля Дивали жители Южной Азии и других регионов мира украшают свои дома фонариками и зажженными лампами.

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Кто отмечает Дивали?

Праздник Дивали, в первую очередь, отмечают индуисты, джайны, буддисты и сикхи. Фестиваль огней отмечают в таких странах, как:

Индия

Непал

Сингапур

Малайзия

Шри-Ланка

Пакистан

Однако как и Рождество, Дивали всё чаще празднуют в самых разных странах мира, в том числе в Европе и США.

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В чем суть праздника Дивали?

В каждом регионе у Фестиваля огней свое значение и смысл. Для большинства людей Дивали - праздник, посвященный богине Лакшми. Для того чтобы богиня благополучия дошла до каждого, в домах зажигают огни и фонарики.

Для индуистов северной части Индии Дивали - праздник возвращения Рамы (воплощения Вишну) и Ситы (воплощения Лакшми) в город Айодхья после победы над демоном по имени Равана.

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В Бенгалии люди во время Давали молятся богине Кали, уничтожительнице демонов, а в Непале отмечают победу Кришны над демоном Наракасурой.

Сикхи Дивали считают Днем освобождения. В этот день незаконно осуждённый шестой гуру сикхов, Харгобинд, и 52 его последователя были освобождены из тюрьмы.

Для джайнов Дивали - день Джина Махавира, духовного лидера, который достиг просветления.

Некоторые буддисты отмечают Дивали как день, когда император Ашока принял буддизм, тем самым поспособствовав распространению религии.

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Какого числа Дивали в 2024 году?

Фиксированной даты у праздника Дивали нет: он отмечается ежегодно осенью, зачастую в последние дни октября - первые дни ноября. Длится Фестиваль огней - пять дней, каждый из которых имеет особое значение. В 2024 году Дивали начался 29 октября и продлится до 2 ноября.

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Дни Дивали

Дивали несет в себе черты как религиозного, так и светского праздника. У каждого из дней Дивали свое название:

Первый день фестиваля называется Дхантерас. В Дхантерас принято наводить порядок в доме и ходить по магазинам. Многие в этот день покупают ценные вещи, в том числе из серебра и золота, чтобы привлечь удачу. В первый день Фестиваля огней принято молится богине Лакшми, которая покровительствует процветанию и семейному благополучию. Есть и те, кто в этот день молится богу медицины - Дханвантари, а также богу смерти - Ямарадже. Второй день фестиваля - Чоти Дивали или Нарака Чатурдаши. В этот день празднуется победа Кришны над демоном Наракасурой. В день Чоти Дивали принято рано вставать и принимать душ или ванну, а также украшать дома фонариками и готовить сладкие угощения. Третий день фестиваля - Дивали или Лакшми Пуджа. Это самый важный день фестиваля, когда семьи собираются вместе за праздничным столом, обмениваются подарками и молятся богине Лакшми. Четвертый день фестиваля - Падва или Говардхан Пуджа. Этот день посвящён отношениям между супругами. На Падву мужья зачастую дарят подарки своим жёнами. Бхай Дудж - пятый день Фестиваля огней, который посвящён любви между братьями и сёстрами в честь бога Ямы и его сестры Ями.

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Как отмечают Дивали?

Как в Южной Азии, так и за её пределами, фестиваль Дивали очень любят. В этот день многим сотрудникам компаний выплачивают бонусы или делают особые подарки. В Индии, например, в дни Дивали люди покупают самое большое количество золота за год.

Одна из традиций Дивали - нанесение особых ярких узоров, ранголи на пороге дома. Ранголи символизирует счастье, позитивный настрой и добрый нрав семьи. Люди создают ранголи на порогах своих домов, чтобы поприветствовать богов и не упустить удачу.

Также в дни Фестиваля огней устраивают ярмарки и фейерверки, а по вечерам близкие собираются вместе, чтобы вкусно поесть и обменяться подарками.