Как Индия прошла путь от колонии до супердержавы

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Индия - одна из самых быстрорастущих и больших экономик в мире. По объему ВВП Индия на пятом месте в мире, а ее влияние на глобальную политику невозможно переоценить. Индию уважают и к ней прислушиваются, с Индией хотят сотрудничать и вкладывать в нее деньги. Как Индия превращается в супердержаву - рассказываем в этом материале.

Постколониальная Индия

Индия, которая обрела независимость от Великобритании в 1947 году, была чрезвычайно бедной страной в результате жесточайшей деиндустриализации (падения промышленного производства). Из 340-миллионного населения Индии в 1947 году лишь чуть более 55 млн человек были грамотными. Тотальная нищета и жесткое социальное расслоение вызывали сомнения в том, что Индия вообще сможет сохранить государственность. К 1950-м годам доля Индии в мировом доходе составляла всего 3,8%.

Джавахарлал Неру и госконтроль

Первый премьер-министр Индии, Джавахарлал Неру, разработал для Индии экономическую модель, предусматривающую главенствующую роль государства в условиях рыночной экономики. Комиссия по планированию Индии была создана в 1950 году и ее задачи были следующими:

Планирование в различных секторах экономики

Выделение необходимых ресурсов

Исполнение и оценка 5-летних планов развития.

”Пятилетки” в Индии представляли собой централизованные программы экономического и социального развития по советской модели. В рамках первого пятилетнего плана Индии удалось укрепить сельское хозяйство с тем, чтобы не тратить ценные резервы на импорт зерна. В результате осуществления плана экономика страны впервые выросла на 3,6%.

Индустриализация Индии

Индустриализация Индии, то есть рост промышленного производства, началась благодаря второму пятилетнему плану развития 1956-1961 годов. Индустриализация молодой страны проводилась с фокусом на тяжелую промышленность и собственные средства производства. Именно в этот период в Индии появляется понимание необходимости полагаться на собственные силы (принцип свадеши).

Зарождение частного сектора и провал второй ”пятилетки”

Вторая ”пятилетка” дала толчок развитию частного сектора в Индии за счет выдачи лицензий Радж на ведение бизнеса. В целом промышленность была разделена на три категории:

Сектора стратегической важности, управляемые государством. Отрасли, которые со временем должны перейти в госсобственность. Сектора промышленности, которые могут управляться частным сектором при жестком контроле государства.

Хотя второй пятилетний план представлял собой огромный шаг вперед для индийской экономики, в целом он провалился, поскольку средств, вложенных в его осуществление, не хватило.

Коррекция централизованного планирования

Следующий премьер-министр после Неру, Лал Бахадур Шастри, был утвержден в должности в 1964 году, когда Индия переживала не лучший этап после пограничного конфликта с Китаем, обнажившим экономическую слабость страны. Хроническая нехватка продовольствия и рост цен убедили нового премьер-министра в необходимости частичного отхода от централизованного планирования и ценового контроля. Сельскому хозяйству вновь отдается лидирующая роль в экономике, частный сектор получает большую автономию, приветствуются иностранные инвестиции.

Зеленая и вечнозеленая революции в Индии

В 1960-х годах Индия, оказавшись в зависимости от продуктового импорта из Америки, начала терять независимость на международной арене. Необходимо было искать решение проблемы голода в первую очередь, и индийские генетики его нашли: создаются сорта высокоурожайных семян, благодаря чему в Индии началась так называемая Зеленая революция, которая обеспечила модернизацию сельского хозяйства. Сегодня Индия в рамках политики устойчивого развития (обеспечения нужд сегодняшнего времени без нанесения вреда будущим поколениям) стремится осуществить уже Вечнозеленую революцию за счет поддержки продуктовой безопасности и сохранения биоразнообразия.

Либерализация Индии

После непростых 1970-1980 годах, отмеченных конфликтами, кризисами и борьбой за власть на фоне относительно стабильного развития промышленности, 1990е Индия встретила крупнейшим экономическим коллапсом. Стране пришлось продавать золотые запасы, чтобы получить кредиты от международных финансовых организаций, в том числе Банка Англии и Банка Японии. Для выхода из кризиса премьер-министр Нарасимха Рао инициирует реформы, направленные на:

снижение фискального дефицита (при котором расходы выше доходов)

открытие экономики страны для иностранных инвестиций

реорганизацию рынков капитала

отказ от централизованного управления частным бизнесом.

Тремя столпами реформ 1990-х в Индии стали: либерализация, глобализация и приватизация.

Индия сегодня

Сегодня Индия считается смешанной экономикой: частный и государственный сектор развиваются параллельно, а международная торговля процветает. Значительная часть банков в стране принадлежит государству, как и ряд промышленных секторов, в том числе оборонный, тем не менее благодаря проведенным реформам, c 1992 по 2023 год ВВП Индии вырос с $ 288 млрд до 3,74 трлн. Что немаловажно, Индия - ядерная держава и один из мировых лидеров в развитии информационных технологий.

На пути к ВВП в $5 трлн

На сегодняшний день одна из главных задач Индии стать развитой экономикой к 2047 году (сегодня Индия считается развивающейся страной). Нынешний премьер-министр определяет три основных направления для достижения этой цели:

борьба с коррупцией

борьба с кастовой системой

преодоление внутренних разногласий.

Кроме того, Индии также предстоит полностью справиться с бедностью, уровень которой на сегодняшний день составляет почти 15% в городах и чуть более 19% в сельской местности.

Благодаря развитию технологий, международной торговле, а также молодому и растущему населению, у Индии есть все предпосылки для того, чтобы войти в тройку самых крупных экономик мира и достичь объема ВВП в $5 млрд в ближайшие десятилетия.