Индия или Бхарат: как на самом деле называется страна?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вслед за Турцией вернуться к истокам решила Индия: страна всерьез намерена сменить английское название ”Индия” на санскритское ”Бхарат”. Как Индия стала Индией, что означает ”Бхарат” и как правительство решилось на перемены - рассказываем в этом материале.

Индия меняет название?

Слухи о том, что Индия собирается сменить международное название на Бхарат появились из-за двух инцидентов:

5 сентября главный министр Ассама (восточный штат Индии) Химата Бисва Сарма написал в одной из соцсетей, что ”Республика Бхарат счастлива и гордится тем, что смело встречает эпоху амрит каал (процветания)”. На официальных обеденных приглашениях для членов G20 (саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября) упоминается ”президент Бхарата”, а не ”президент Индии”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как на самом деле называется Индия?

Когда составлялась конституция Индии (в конце 1940-х годов), было решено учесть лингвистическое и культурное разнообразие страны. В результате в 1 статье конституции страны указано следующее:

Индия, или Бхарат, есть Объединение Штатов.

То есть фактически Индия и есть Бхарат даже по конституции, однако с годами название ”Индия” стало использоваться гораздо чаще и оказалось более узнаваемым. ”Бхарат” по-прежнему используется на хинди и других индийских языках. Поскольку и английский, и хинди - официальные языки Индии, оба названия в ходу в Республике Индия. При этом ”Бхарат” упоминается в литературе и поэзии, определяя наследие и традиции страны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое ”Бхарат”?

Слово ”Бхарат” очень древнее: оно упоминается в индийских манускриптах и самых разных текстах на протяжении столетий как название всего Индийского субконтиненте. Ассоциируется слово ”Бхарат” с именем арийского императора Бхарата, завоевавшего территории нынешних Индии, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Персии и Туркменистана. Легендарный царь называется в известном индийском эпосе ”Махабхарата”.

Как Бхарат стал Индией?

В середине XIX века контроль над территорией Индии (на то время не представлявшей единого субъекта) захватила Британская империя, которая называла весь Индийский субконтинент ”Индией”. Термин ”Индия” восходит к названию реки Инд, протекавшей по западной границе Британской Индии. Британская колониальная администрация использовала слово ”Индия” как официальное название для страны. Индия оставалась колонией Британской Империи до 1947 года.

Отказ от рабства?

Правительство премьер-министра Нарендры Моди уже неоднократно заявляло о необходимости использования только одного, исконного названия для страны. Сам Моди называет Индию исключительно Бхаратом. Обращаясь к нации по поводу Дня независимости в 2022 году, Моди призвал граждан пойти на решительные шаги по искоренению всяческих следов рабства. По его мнению, смена международного названия страны с ”Индия” на ”Бхарат” станет символическим жестом навстречу культурной идентичности нации.

В прошлом месяце правительство представило план по изменению уголовного кодекса Индии, восходящего к колониальной эпохе, с целью исключения всех упоминаний Британской империи, которые, по словам министра внутренних дел страны Амита Шаха, ”очевидные признаки рабства”.

Очередной удар по рабскому менталитету

- написал главный министр Уттаракханда (штата на севере Индии) Пушкар Сингх Дхами в одной из соцсетей по поводу того, что название ”Индия” связано с колониализмом и рабством.

Отказ от колониального прошлого

Индия уже давно борется с колониальным наследием. Правительство Нарендры Моди ведёт активную работу по ликвидации символов британского правления из городских пейзажей, политических учреждений и книг по истории. Переименовываются автомагистрали и целые города. Совсем недавно началась работа по изменению планировки центрального административного района, спроектированного британскими архитекторами, с тем, чтобы заменить сооружения колониальной эпохи.

Оппозиция против Бхарата?

В целом идея переименования Индии в Бхарат воспринимается достаточно позитивно индийским обществом, но критики Моди и его партии ”Бхаратия джаната парти” считают, что он использует название ”Бхарат” для утверждения исключительно индуистского прошлого страны, в которой проживает огромное количество мусульман. Это мнение подкрепляется и тем фактом, что наряду с избавлением от колониального прошлого, правящая партия отказывается и от мусульманского наследия: в частности, в 2018 году город Аллахабад в северном штате Уттар-Прадеш, названный так мусульманскими могольскими правителями в XVI веке, был переименован в Праяградж.

Разногласия также могут возникнуть и на фоне того, что оппозиционный блок из 28 членов парламента для участия в парламентских выборах 2024 года выбрал себе название - Индийский Национальный Демократический Инклюзивный Альянс, акроним которого ИНДИЯ.

Индия теперь Бхарат?

Станет ли весь мир теперь называть Индию Бхаратом, скорее всего, будет известно на специальной парламентской сессии, которая начнётся 18 сентября и продлится пять дней. Судя по количеству слухов и спекуляций, вполне возможно, что Индия утвердит всего одно официальное название в рамках статьи 368 конституции страны, дающей право парламенту вносить изменения в основной закон.