Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

Мечеть Боло-Хауз, Бухара
- Стоимость билета: бесплатно;
- Часы работы: с 8:30 до 18:00;
- Как добраться до Боло-Хауз из Ташкента: чтобы добраться до мечети, сначала нужно доехать на поезде или автобусе до вокзала, а дальше можно взять такси (не более 30 тысяч сумов - 200 рублей).
Нельзя приехать в Бухару и не увидеть мечеть Боло-Хауз, построенную в 1712 году. По легенде, бухарский эмир шел молиться от городской крепости к мечети по специально расстеленным красным коврам. Самая древняя часть этого места - пруд, от которого и взяли название "хауз". При многих зданиях не только Бухары, но и других городов Центральной Азии и Востока, был подобный резервуар для воды. Этот комплекс называют "мечетью сорока столбов", так как двадцать прекрасно вырезанных колонн айвана отражаются в воде, удваивая их число.
Пои-Калян, Бухара
- Стоимость билета в Пои-Калян: 20 тысяч сумов (130 рублей);
- Часы работы Пои-Калян: с 08:00 до 20:00;
- Как добраться в Пои-Калян: комплекс находится в 10 минутах ходьбы от Боло-хауз за цитаделью Арк.
Этот архитектурный комплекс считается одной из "жемчужин" Бухары и ее центральной достопримечательностью. Пои-Калян состоит из минарета (XII век)и мечети Калян (начало XVI века), а также медресе Мири Араб (XVI век). Это место ценится не только туристами, но и паломниками со всего мира. Бухарский минарет высотой 47 метров, построенный в 1127 году пощадил даже Чингисхан. Мечеть Калян - это крупнейшая мечеть Бухары и вторая из сохранившихся в Центральной Азии джума-мечетей после самаркандской Биби-Ханым. Если подойти до открытия, то можно посетить это место бесплатно, к тому же на рассвете здесь очень красиво.
Медресе Чор-Минор, Бухара
- Стоимость билета в Чор-Минор: бесплатно;
- Часы работы Чор-Минор: с 08:00 до 20:00 кроме воскресенья;
- Как добраться в Чор-Минор: от Пои-Калон до медресе идти 15 минут, на такси лучше не ехать, так как из-за объезда выйдет почти одинаково по времени.
Медресе Чор-Минор называют "бухарским Тадж-Махалом". Его построили на средства туркменского купца Халифа Ниязкула в 1807 году, который был вдохновлен Тадж-Махалом и хотел построить что-то подобное в Бухаре в качестве остановки на Великом Шелковом пути. Чор-Минор переводится как "четыре минарета". На четырех угловых башнях с яркими голубыми куполами, которые лишь напоминают минареты по форме, можно различить символы из других религий, например, рыбу (христианство) и молитвенные колеса (буддизм). Раньше это был целый комплекс, но осталась только часть входной конструкции. За подъем на крышу взимают около 20 тысяч сум (130 рублей). На входе есть сувенирный магазин.
Минарет Кальта-Минар, Хива
- Стоимость билета: осмотр только снаружи;
- Как добраться в Кальта-Минар из Ташкента: до Хивы на ночном поезде ехать 14 часов, до минарета от вокзала идти полчаса пешком, либо ехать около 10 минут на такси.
Минарет Кальта-Минар выглядит невероятно, но он мог быть еще более впечатляющим. В 1851 году Хивинский хан хотел построить самый высокий в мусульманском мире минарет, чтобы его было видно издалека. Но всего несколько лет спустя строительство было прекращено из-за смерти хана. Кальта-Минар переводится как "короткий минарет", так как из 70-80 задуманных метров было построено только 29. Внешний декор минарета впечатляет еще больше: он полностью облицован золотистой и бирюзовой глазурованной плиткой, которая очень красиво мерцает на закате.
Мавзолей Пахлаван-Махмуда, Хива
- Стоимость билета в мавзолей Пахлаван-Махмуда: стоимость посещения мавзолея не входит в общий билет, нужно заплатить еще 30 тысяч сумов (200 рублей);
- Часы работы мавзолея Пахлаван-Махмуда: с 8:00 до 22:00;
- Как добраться в мавзолей Пахлаван-Махмуда: мавзолей расположен менее чем в 5 минутах ходьбы от минарета.
Мавзолей Пахлаван-Махмуда был построен в память о человеке со многими талантами. Живший в XIII веке Пахлаван Махмуд был персидским поэтом, философом, просветителем и борцом. Легенда гласит, что Махмуд потерпел поражение только один бой, после того как узнал, что его противник будет казнен в случае проигрыша. Сначала мавзолей Махмуда был очень скромным, но в начале XIX века было построено величественное сооружение с огромным голубым куполом. Очень красив мавзолей внутри, его стены украшены майоликовой облицовкой и экстравагантными люстрами.
Мавзолей Гур-Эмир, Самарканд
- Стоимость билета в Гур-Эмир: 50 тысяч сумов (330 рублей);
- Часы работы Гур-Эмир: с апреля по октябрь с 08:00 до 19:00, с ноября по март с 09:00 до 17:00;
- Как добраться в Гур-Эмир из Ташкента: в Самарканд удобнее всего ехать на поезде Афросиаб (около 2 часов), который отправляется утром и вечером, обычный утренний поезд идет чуть больше трех часов. До Мавзолея от станции идти пешком менее полутора часов, на такси можно доехать за 15 минут (25 тысяч сумов - 165 рублей).
Последнее пристанище Тамерлана - построенный в 1404 году мавзолей Гур-Эмир широко считается шедевром средневековой персидской архитектуры. "Гур-Эмир" переводится как "гробница эмира" - в нем хранятся надгробия не только самого Тамерлана, но и некоторых его потомков. Здание покрывают глазурованные плитки с геометрическим рисунком, а огромный бирюзовый купол имеет число граней, соответствующее числу лет жизни пророка Мухаммеда.