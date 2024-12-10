Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

В Узбекистане туристов ждут атмосферные города Великого Шелкового пути с украшенными голубыми куполами великолепными мечетями, высокими минаретами и шумными базарами. Расскажем, какие красивые места нельзя пропустить в Бухаре, Хиве и Самарканде, сколько стоит их посещение, каковы часы работы и как до них добраться.

Мечеть Боло-Хауз, Бухара

Стоимость билета: бесплатно;

Часы работы: с 8:30 до 18:00;

Как добраться до Боло-Хауз из Ташкента: чтобы добраться до мечети, сначала нужно доехать на поезде или автобусе до вокзала, а дальше можно взять такси (не более 30 тысяч сумов - 200 рублей).

Нельзя приехать в Бухару и не увидеть мечеть Боло-Хауз, построенную в 1712 году. По легенде, бухарский эмир шел молиться от городской крепости к мечети по специально расстеленным красным коврам. Самая древняя часть этого места - пруд, от которого и взяли название "хауз". При многих зданиях не только Бухары, но и других городов Центральной Азии и Востока, был подобный резервуар для воды. Этот комплекс называют "мечетью сорока столбов", так как двадцать прекрасно вырезанных колонн айвана отражаются в воде, удваивая их число.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пои-Калян, Бухара

Стоимость билета в Пои-Калян: 20 тысяч сумов (130 рублей);

Часы работы Пои-Калян: с 08:00 до 20:00;

Как добраться в Пои-Калян: комплекс находится в 10 минутах ходьбы от Боло-хауз за цитаделью Арк.

Этот архитектурный комплекс считается одной из "жемчужин" Бухары и ее центральной достопримечательностью. Пои-Калян состоит из минарета (XII век)и мечети Калян (начало XVI века), а также медресе Мири Араб (XVI век). Это место ценится не только туристами, но и паломниками со всего мира. Бухарский минарет высотой 47 метров, построенный в 1127 году пощадил даже Чингисхан. Мечеть Калян - это крупнейшая мечеть Бухары и вторая из сохранившихся в Центральной Азии джума-мечетей после самаркандской Биби-Ханым. Если подойти до открытия, то можно посетить это место бесплатно, к тому же на рассвете здесь очень красиво.

Медресе Чор-Минор, Бухара

Стоимость билета в Чор-Минор: бесплатно;

Часы работы Чор-Минор: с 08:00 до 20:00 кроме воскресенья;

Как добраться в Чор-Минор: от Пои-Калон до медресе идти 15 минут, на такси лучше не ехать, так как из-за объезда выйдет почти одинаково по времени.

Медресе Чор-Минор называют "бухарским Тадж-Махалом". Его построили на средства туркменского купца Халифа Ниязкула в 1807 году, который был вдохновлен Тадж-Махалом и хотел построить что-то подобное в Бухаре в качестве остановки на Великом Шелковом пути. Чор-Минор переводится как "четыре минарета". На четырех угловых башнях с яркими голубыми куполами, которые лишь напоминают минареты по форме, можно различить символы из других религий, например, рыбу (христианство) и молитвенные колеса (буддизм). Раньше это был целый комплекс, но осталась только часть входной конструкции. За подъем на крышу взимают около 20 тысяч сум (130 рублей). На входе есть сувенирный магазин.

© Фото: Adam Harangozó/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Минарет Кальта-Минар, Хива

Стоимость билета: осмотр только снаружи;

Как добраться в Кальта-Минар из Ташкента: до Хивы на ночном поезде ехать 14 часов, до минарета от вокзала идти полчаса пешком, либо ехать около 10 минут на такси.

Минарет Кальта-Минар выглядит невероятно, но он мог быть еще более впечатляющим. В 1851 году Хивинский хан хотел построить самый высокий в мусульманском мире минарет, чтобы его было видно издалека. Но всего несколько лет спустя строительство было прекращено из-за смерти хана. Кальта-Минар переводится как "короткий минарет", так как из 70-80 задуманных метров было построено только 29. Внешний декор минарета впечатляет еще больше: он полностью облицован золотистой и бирюзовой глазурованной плиткой, которая очень красиво мерцает на закате.

Мавзолей Пахлаван-Махмуда, Хива

Стоимость билета в мавзолей Пахлаван-Махмуда: стоимость посещения мавзолея не входит в общий билет, нужно заплатить еще 30 тысяч сумов (200 рублей);

Часы работы мавзолея Пахлаван-Махмуда: с 8:00 до 22:00;

Как добраться в мавзолей Пахлаван-Махмуда: мавзолей расположен менее чем в 5 минутах ходьбы от минарета.

Мавзолей Пахлаван-Махмуда был построен в память о человеке со многими талантами. Живший в XIII веке Пахлаван Махмуд был персидским поэтом, философом, просветителем и борцом. Легенда гласит, что Махмуд потерпел поражение только один бой, после того как узнал, что его противник будет казнен в случае проигрыша. Сначала мавзолей Махмуда был очень скромным, но в начале XIX века было построено величественное сооружение с огромным голубым куполом. Очень красив мавзолей внутри, его стены украшены майоликовой облицовкой и экстравагантными люстрами.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Мавзолей Гур-Эмир, Самарканд

Стоимость билета в Гур-Эмир: 50 тысяч сумов (330 рублей);

Часы работы Гур-Эмир: с апреля по октябрь с 08:00 до 19:00, с ноября по март с 09:00 до 17:00;

Как добраться в Гур-Эмир из Ташкента: в Самарканд удобнее всего ехать на поезде Афросиаб (около 2 часов), который отправляется утром и вечером, обычный утренний поезд идет чуть больше трех часов. До Мавзолея от станции идти пешком менее полутора часов, на такси можно доехать за 15 минут (25 тысяч сумов - 165 рублей).

Последнее пристанище Тамерлана - построенный в 1404 году мавзолей Гур-Эмир широко считается шедевром средневековой персидской архитектуры. "Гур-Эмир" переводится как "гробница эмира" - в нем хранятся надгробия не только самого Тамерлана, но и некоторых его потомков. Здание покрывают глазурованные плитки с геометрическим рисунком, а огромный бирюзовый купол имеет число граней, соответствующее числу лет жизни пророка Мухаммеда.