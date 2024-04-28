7 библейских мест, где можно побывать сегодня

На страницах Библии упоминается более 1100 исторических локаций, где разворачивались важные для Авраамических религий события. Сегодня библейские места в разных странах мира, в том числе в Израиле, Турции, Египте и Иордании, притягивают как верующих паломников, так и тех, кто интересуется историей. О 7 таких локациях рассказываем в нашем материале.

Иерусалим

Пожалуй, самый известный библейский город - это Иерусалим, который сегодня находится на территории государства Израиль. В Иерусалиме происходили многие события, описываемые в Ветхом и Новом Заветах, составляющих Библию. Иерусалим был городом Давида, где был построен Храм Соломона, где хранился Ковчег Завета; в Иерусалиме был распят и воскрес Иисус Христос. В городе множество церквей и монастырей на местах библейских событий, в том числе Храм Гроба Господня, которые ежегодно посещают десятки тысяч паломников и туристов.

Вифлеем

Вифлеем не менее известный, чем Иерусалим, библейский город. В Вифлееме более двух тысяч лет назад родился Иисус Христос, жизнь которого описывается в Новом Завете. Сегодня Вифлеем, расположенный на Западному берегу реки Иордан, находится на территории Палестины. В Вифлееме есть Храм Рождества Христова, который, предположительно, находится на месте, где появился на свет Спаситель.

Гора Синай

Легендарная библейская гора Синай находится в Египте, ее высота 2200 метров над уровнем моря. Синай считается одним из важнейших мест, упомянутых в Священном Писании: здесь Моисей получил от Бога десять заповедей около четырех с половиной тысяч лет назад. Именно на Синае Бог велел Моисею вывести евреев из Египта и отвести их в Землю Обетованную. Сегодня на месте, где Моисей увидел горящий куст, в образе которого ему явился Господь, стоит Монастырь Святой Екатерины, один из древнейших в мире.

Иерихон

Город Иерихон, сегодня находящийся на территории Палестины, на Западном берегу реки Иордан, место, благодаря которому появился фразеологизм ”иерихонская труба”. Этот город Иисус Навин, преемник Моисея, взял, трубя в трубы: несокрушимые стены города пали от громогласных звуков. Многие верят, что именно в Иерихоне Иисус Христос был подвергнут искушению со стороны дьявола после крещения в Иордане. На месте предполагаемого новозаветного события стоит Монастырь Искушения, который был основан в IV веке.

Эфес

Город Эфес, расположенный на западе современной Турции, место паломничества христиан с I века. Именно в Эфес отправилась Дева Мария вместе с апостолом Иоанном после распятия и воскресения Иисуса Христа. Спустя некоторое время после Марии в Эфес прибыл проповедовать апостол Павел. В городе он демонстрировал чудеса, исцеляя больных. В Эфесе также находилась одна из Семи Церквей Апокалипсиса, которые упоминаются в Откровении Иоанна Богослова. Сегодня в Эфесе находится Дом Богородицы, который с VII века стоит на месте, где, предположительно, жила Дева Мария до ее возвращения в Иерусалим.

Остров Патмос

Греческий остров Патмос, который находится на юго-востоке Эгейского моря, место, куда был отправлен в ссылку Иоанн Богослов. Именно на этом острове он получил откровение, которое легло в основу его ”Апокалипсиса” - заключительной книги Библии. Со всего мира на остров приезжают паломники, чтобы побывать в Пещере Апокалипсиса, где Иоанн Богослов увидел, что произойдет с Землей в последние дни ее существования.

Гора Нево

Гора Нево или гора Моисея - библейское место на западе Иордании, которое ассоциируется с Моисеем. В Ветхозаветной книге ”Второзаконие” указано, что именно с вершины горы Нево Моисей впервые увидел Землю Обетованную после 40 лет странствий по пустыне. Гора Нево также вероятное место смерти и упокоения Моисея. Паломничество на гору совершается с IV века. В начале XX века на горе, с которой открывается панорамный вид на долину реки Иордан и Мертвое море, была обнаружена раннехристианская церковь с мозаиками VI столетия.