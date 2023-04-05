Казни или природные катаклизмы: что случилось в Египте при Моисее?

Рина Фельдман

Праздник Песах (еврейская Пасха) - самый древний и самый главный для иудеев всего мира - неразрывно связан с библейской историей о Моисее и 10 египетских казнях. Какими были египетские казни, какое они имеют отношение к египетским богам и что на самом деле могло за ними стоять - рассказываем в этой статье.

Что такое Египетские казни?

Согласно ветхозаветной истории об исходе евреев из Египта, Моисей и его старший брат, Аарон, были призваны Богом в качестве посланников, которые должны были передать египетскому фараону послание о необходимости отпустить народ Израилев из рабства. Фараон на просьбу братьев ответил, что не знает их Бога, а поэтому не собирается отпускать евреев. Дабы убедить фараона, Господь насылает на Египет 10 казней, тем самым демонстрируя свои силу и могущество. Фактически, суть казней заключалась в том, чтобы доказать фараону превосходство Бога иудеев над богами египетскими.

Какими были египетские казни?

Египетские казни происходили в определенной последовательности.

1. Наказание кровью стало первой казнью: Аарон прикоснулся своим жезлом к воде в реке Нил, которая тотчас превратилась в кровь, а вся рыба в ней погибла. В таком состоянии река пребывала семь дней. Целью этой казни было показать, что Бог иудеев могущественнее Хапи - египетского бога разливов Нила.

2. Казнь жабами. Когда во второй раз Аарон коснулся жезлом Нила, из него вышли жабы, заполнив все пространство вокруг. Жабы были повсюду: в домах египтян, на их одежде, в их еде. Слугам фараона удалось призвать еще больше жаб, но только Моисей смог заставить их уйти. Казнь жабами продемонстрировала превосходство над египетской богиней плодородия Хекет, которую нередко изображали в образе лягушки.

3. Нашествие мошек. В третий раз Египет был поражен мошками, которые явились из пыли после того, как Аарон ударил жезлом о землю. Жрецы и маги фараона никак не могли справиться с подобной демонстрацией силы, направленной против бога земли - Геба, заявив о том, что это Перст Божий (Божественное явление), но даже и после этого фараон отказался отпустить евреев из рабства.

4. Нашествие мух, четвертая казнь египетская, продемонстрировала, что иудеи и египтяне - два народа, у которых разные боги, поскольку мухи атаковали только те районы, в которых жили египтяне, обходя стороной еврейские поселения. Чтобы спасти Египет от ужасных мух, фараон разрешил Моисею уйти вместе с евреями ненадолго, дабы принести жертву Богу, однако в итоге он все равно не отпустил их. Четвертая казнь была направлена против бога утреннего солнца Хепри с головой в виде жука-скарабея.

5. Мор скота стал пятой казнью и ударом по Хатхор, богине неба и радости, а также покровительнице фараонов, которую изображали с головой коровы. Гибель животных привела к экономической катастрофе в Египте, тем не менее фараон отказался изменить свое решение.

6. Язвы и нарывы в Египте по счету шестая казнь, и первая, которая коснулась непосредственно египтян. Моисей и Аарон, по велению, Бога, взяли по горсти пепла из печи и развеяли в воздухе. Оседая на людях и животных, пепел вызывал язвы и нарывы, таким образом сделав египтян ”нечистыми” и лишив жрецов возможности молиться своим богам. Эта казнь была направлена против Исиды, богини, которая считалась матерью египетских фараонов, а также покровительницей медицины и мира.

7. Огненный град обрушился с неба на египтян после того, как фараон не прислушался к Богу и не отказался от своих богов и богинь. Данная казнь, противопоставляемая египетской богине неба Нут, привела к разделению между египтянами, часть которых уверовали в силу Бога иудеев. Фараон, в свою очередь, призвал Моисея и Аарона убедить бога прекратить казнь, пообещав, что после этого, наконец, отпустит евреев. Слово свое он не сдержал.

8. Нашествие саранчи стало испытанием для египетского бога Сета, покровителя штормов и разрушений. Саранча уничтожила оставшийся нетронутым после огненного града урожай, нанеся еще более сильный удар по экономике Египта.

9. Тьма египетская окутала царство на три дня. Египетский бог Солнца, Ра, никак не мог помочь своим подданным. Так Бог продемонстрировал свою власть над солнцем и светом и, соответственно, жизнью и смертью. Но даже после этой казни фараон не сдался.

10. Смерть первенцев стала ударом по культу самого фараона, который почитался египтянами как бог, поскольку считался сыном бога. Прежде, чем казнь настигла Египет, фараон решил пойти на сделку, предложив Моисею уйти, но без скота. Однако это было неприемлемо, поскольку животные иудеям были нужны, прежде всего для того, чтобы принести в жертву Богу. Десятая казнь египетская унесла жизни всех египетских первенцев, в том числе и наследника фараона. Еврейские младенцы были нетронуты, поскольку Господь велел пометить все двери, где жили евреи, кровью ягнят. После этого фараон разрешил, наконец, евреям покинуть Египет. Кроме того, именно десятая казнь дала название празднику Песах, что означает ”переход” и подразумевает тот факт, что Бог оставил в живых еврейских первенцев.

Божественная кара или природное явление?

Явление казней египетских интересовало ученых, историков и исследователей на протяжении многих веков. Сегодня существует несколько теорий, которые пытаются объяснить, чем на самом деле были египетские казни с точки зрения науки.

Извержение вулкана

Примерно в 1620 г. до н.э. на Санторини, греческом острове в Эгейском море произошло извержение одноименного вулкана, Санторина, которое могло стать причиной египетских казней. С ветром пепел от извержения мог добраться до Египта, заражая воду и почву и тем самым провоцируя гибель скота и рыбы, а также вызывая заболевания у людей. Скапливаясь в атмосфере, пепел и вулканические газы могли помешать излучению солнца - отсюда и три дня темноты, а гибель первенцев, возможно, жертва, принесенная египтянами с тем, чтобы остановить катастрофу.

Красные водоросли и песчаная буря

Еще одна теория, предложенная учеными в 1996 году, предполагает, что Нил в Египте был поражен красными водорослями, которые поглощают кислород. Без кислорода рыба погибает, как и жабы, которые пытаются выбраться из воды. Без жаб начинают активно размножаться насекомые. Мор скота объясняется заболеваниями, переносчиками которых стали мокрецы. Люди могли пострадать от инфекционного заболевания под названием сап, которое передается от животных. Трехдневная темнота может быть объяснена песчаной бурей, а детская смертность - переносимыми по воздуху токсинами из плесени, образовавшейся на всходах в виду отсутствия солнечного света.