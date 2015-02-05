Вестник Кавказа

Крупнейший на Ставрополье пункт содержания животных откроется в Невинномысске

Собака в приюте
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Приют для бездомных собак и кошек откроется в Невинномысске. Он станет крупнейшим в регионе.

В Невинномысске начнет работу крупнейший в регионе пункт временного содержания животных. Учреждение сможет принять 160 собак и около 20 кошек, поведали в пресс-службе регионального парламента. 

Народные избранники в ходе недавнего заседания также проголосовали за возможность увеличения количества мест в приютах для животных в Благодарненском, Георгиевском и Изобильненском округах. 

Согласно официальным данным, в Ставропольском крае зафиксировано более 5 тыс бездомных животных. В результате нападений животных на людей за медицинской помощью обращаются в среднем около 4 тыс раз, передает ТАСС.

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