Грузия назначила нового посла в Турции

Интересы Тбилиси в Турции будет представлять Арчил Каландия, назначенный новым чрезвычайным и полномочным послом республики.

Арчил Каландия стал новым чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Турецкой Республике, сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

Карьера дипломата началась в 2005 году. С 2018 по 2023 год Каландия был послом в Китае. Арчил Каландия обладает статусом чрезвычайного и полномочного дипломатического представителя.

Тбилиси также направил новых послов в Швейцарию, Княжество Лихтенштейн, а также на Кубу.