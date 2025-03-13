Вестник Кавказа

В Израиле сняли с должности главу Службы общей безопасности

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле уволили главу Службы общей безопасности Израиля Ронена Бара. Нетаньяху обвинил госдеятеля в превышении должностных полномочий.

Кабинет министров Израиля одобрил увольнение Ронена Бара с поста главы Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет"). Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. 

Сообщается, что Бар будет исполнять свои обязанности до 10 апреля, однако может покинуть пост и раньше, если в руководстве страны найдут человека на его должность. 

Отметим, что решение об увольнении Бара были принято премьером Нетаньяху.  Сообщается, что Бар "утратил доверие", превысив должностные полномочия.

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