В Израиле сняли с должности главу Службы общей безопасности

В Израиле уволили главу Службы общей безопасности Израиля Ронена Бара. Нетаньяху обвинил госдеятеля в превышении должностных полномочий.

Кабинет министров Израиля одобрил увольнение Ронена Бара с поста главы Службы общей безопасности Израиля ("Шин-Бет"). Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Сообщается, что Бар будет исполнять свои обязанности до 10 апреля, однако может покинуть пост и раньше, если в руководстве страны найдут человека на его должность.

Отметим, что решение об увольнении Бара были принято премьером Нетаньяху. Сообщается, что Бар "утратил доверие", превысив должностные полномочия.