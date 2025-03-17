Новые троллейбусы прибудут в Ставрополь до конца апреля

До конца апреля в Ставрополь прибудут 45 современных троллейбусов. Первая машина уже поступила в городской парк.
Автопарка общественного транспорта Ставрополя пополнится новыми троллейбусами. До конца марта в город прибудут 10 машин, еще 35 – до конца апреля.
Отметим, что на маршруты города должны выйти троллейбусы предприятия "Волгабас", оснащенные функцией автономного хода. Первый троллейбус прибыл в город 27 марта.
Однако транспорт далеко не сразу начнет развозить пассажиров. Новую технику сначала должны освоить водители и специалисты ремонтных бригад, передает "Блокнот".