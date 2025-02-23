Вестник Кавказа

В Крыму фура оборвала контактную троллейбусную сеть

В Крыму фура оборвала контактную троллейбусную сеть
© Фото: скриншот видео из соцсетей
Лихой водитель грузовика в Крыму прокатился под троллейбусной сетью в курортном Гурзуфе, не заметив, что у него поднялся кузов – в результате в городе встали все троллейбусы и образовалась солидная пробка.

В крымском Гурзуфе сегодня произошло курьезное ДТП, вызвавшее не только серьезную пробку, но и остановку всех знаменитых крымских троллейбусов – виной тому стал бесшабашный водитель грузовика, не заметивший, поднявшийся кузов его "железного коня" оборвал контактную троллейбусную сеть, сообщили в пресс-службе компании "Крымтроллейбус".

В местных соцсетях тут же появилась информация о том, что грузовик снес несколько столбов в районе Гурзуфа, однако "народная молва" несколько преувеличила – грузовик не повредил опоры электросетей, а вот провода оборвал качественно и на приличном отрезке, из-за чего в городе практически встало движение троллейбусов, вслед за этим на месте происшествия образовались дорожные пробки, передает "АиФ-Крым".

Грузовик шустро несся по дороге с поднятым кузовом и оборвал троллейбусную сеть, сейчас ее восстановлением занимаются сотрудники "Крымтроллейбус", уточнили в пресс-службе организации.

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