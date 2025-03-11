Более 150 мероприятий проведут в честь 80-й годовщины Победы в Дагестане

Руководство Дагестана анонсировало свыше полутора сотен крупных мероприятий по случаю Дня Победы. В этом году отмечается 80-я годовщина Победы в ВОВ.
В Дагестане к 80-летию Победы приурочено более 150 крупных мероприятий. Об этом поведали 27 марта в региональном правительстве.
"Дагестан готовится к масштабному празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В плане учтено свыше 150 крупных мероприятий военно-патриотической направленности"
– правительство РД
В частности, власти намерены провести военный парад, акцию "Бессмертный полк" и ряд республиканских акций.