Вестник Кавказа

Более 150 мероприятий проведут в честь 80-й годовщины Победы в Дагестане

Более 150 мероприятий проведут в честь 80-й годовщины Победы в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Дагестана анонсировало свыше полутора сотен крупных мероприятий по случаю Дня Победы. В этом году отмечается 80-я годовщина Победы в ВОВ.

В Дагестане к 80-летию Победы приурочено более 150 крупных мероприятий. Об этом поведали 27 марта в региональном правительстве.

"Дагестан готовится к масштабному празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В плане учтено свыше 150 крупных мероприятий военно-патриотической направленности"

– правительство РД

В частности, власти намерены провести военный парад, акцию "Бессмертный полк" и ряд республиканских акций.

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