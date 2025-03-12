Задержанную в Новороссийске икру не отправят в Израиль

В порту Новороссийска выявили икру на экспорт без необходимой документации. Партия шла в Израиль.

Таможенники в порту Новороссийска не пропустили партию икры, которая направлялась в Израиль. Задержано около 1,5 тонн деликатеса.

Как сообщил в региональном управлении Россельхознадзора, причиной запрета на вывоз продукта стали нарушения в документации.

Отмечается, что в бумагах была указана ложная информация. Икра якобы из Камчатки была в действительности произведена в Москва. Также в сертификате отсутствовали необходимые отметки.

Икру без необходимой документации за границу отправлять не будут, партию продукции вернут поставщику.