В Гюмри восемь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках

В Армении правоохранители задержали восемь человек по делу о коррупции. Задержанные связаны с политикой.
Выборы в армянском городе Гюмри обернулись коррупционным скандалом. Правоохранители республики задержали восемь человек по подозрению в даче и получении взяток, информацией поделились в Антикоррупционном комитете Армении.
Задержанные оказались связаны с политическим деятелем, который является кандидатом на предстоящих выборах в Совет старейшин Гюмри.
Согласно материалам правоохранительных органов, трое задержанных признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Шесть задержанных арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде.
Ранее армянские СМИ сообщали о задержании кандидата в Совет старейшин Гюмри Карена Григоряна.