В Гюмри восемь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках

В Армении правоохранители задержали восемь человек по делу о коррупции. Задержанные связаны с политикой.

Выборы в армянском городе Гюмри обернулись коррупционным скандалом. Правоохранители республики задержали восемь человек по подозрению в даче и получении взяток, информацией поделились в Антикоррупционном комитете Армении.

Задержанные оказались связаны с политическим деятелем, который является кандидатом на предстоящих выборах в Совет старейшин Гюмри.

Согласно материалам правоохранительных органов, трое задержанных признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Шесть задержанных арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде.

Ранее армянские СМИ сообщали о задержании кандидата в Совет старейшин Гюмри Карена Григоряна.