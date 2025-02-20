Вестник Кавказа

В Гюмри восемь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках

В Гюмри восемь человек стали фигурантами уголовного дела о взятках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении правоохранители задержали восемь человек по делу о коррупции. Задержанные связаны с политикой.

Выборы в армянском городе Гюмри обернулись коррупционным скандалом. Правоохранители республики задержали восемь человек по подозрению в даче и получении взяток, информацией поделились в Антикоррупционном комитете Армении.

Задержанные оказались связаны с политическим деятелем, который является кандидатом на предстоящих выборах в Совет старейшин Гюмри. 

Согласно материалам правоохранительных органов, трое задержанных признали вину и согласились сотрудничать со следствием. Шесть задержанных арестованы, двое отпущены под подписку о невыезде. 

Ранее армянские СМИ сообщали о задержании кандидата в Совет старейшин Гюмри Карена Григоряна.

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