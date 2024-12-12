Полиция отпустила бывшего мэра Гюмри

Сотрудники правоохранительных органов отпустили бывшего главу Гюмри. Он был задержан сегодня вместе со своим охранником.

В Армении освободили бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна, задержанного в четверг вместе со своим охранником. Об этом сказано в сообщении, распространенном МВД страны 20 февраля.

Мужчин подозревали в незаконном ношении и хранении оружия. Их задержали и отвезли областное управление полиции. При этом адвоката экс-градоначальника туда не пустили.

Напомним, Гукасян возглавлял мэрию Гюмри в течение 13 лет. В конце прошлого года более двух десятков объектов недвижимости, принадлежавших бывшему мэру, были арестованы. По данным следствия, он обзавелся ими незаконным путем.