Армяно-казахстанское стратегическое партнерство обсудили Мирзоян и Токаев

В четверг прошла встреча руководителя внешнеполитического ведомства Армении и лидера Казахстана. В рамках поездки в Астану армянский министр также пообщался с казахстанским коллегой.

Глава МИД Армении во время визита в Казахстан провел переговоры с президентом этой страны. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте армянского внешнеполитического ведомства 27 марта.

Центральной темой встречи Арарата Мирзояна и Касым-Жомарта Токаева стали двусторонние отношения.

"В ходе встречи обсуждались вопросы повестки двусторонних отношений между Арменией и Казахстаном. С обеих сторон с удовлетворением была отмечена наметившаяся в последнее время активная динамика политического диалога на высоком уровне, а также обсужден ход реализации достигнутых договоренностей"

– МИД Армении

Стороны также поговорили о развитии стратегического партнерства между Ереваном и Астаной и о работе, направленной на дальнейшее расширение сотрудничества в самых разных сферах.

"Была подчеркнута важность реализации совместных инициатив в области экономики, торговли, транспорта, инноваций и образования <…> Министр иностранных дел Армении и президент Казахстана также обменялись мнениями по вопросам международного и регионального характера"

– армянское министерство

В частности, Мирзоян высоко оценил позицию властей Казахстана по вопросу продвижения армяно-азербайджанского урегулирования.