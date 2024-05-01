Мирзоян едет в Казахстан

Уже завтра в Казахстан приедет руководитель армянского МИД. В рамках поездки он проведет переговоры с местным коллегой.

В четверг, 27 марта, глава МИД Армении приедет с официальным визитом в Казахстан. Об этом заявила Ани Бадалян, пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в ходе поездки Арарат Мирзоян проведет серию встреч на высоком уровне. В частности, он встретится с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Другие подробности предстоящей поездки Мирзояна в центральноазиатскую республику не сообщаются.