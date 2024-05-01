Вестник Кавказа

Мирзоян едет в Казахстан

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Уже завтра в Казахстан приедет руководитель армянского МИД. В рамках поездки он проведет переговоры с местным коллегой.

В четверг, 27 марта, глава МИД Армении приедет с официальным визитом в Казахстан. Об этом заявила Ани Бадалян, пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в ходе поездки Арарат Мирзоян проведет серию встреч на высоком уровне. В частности, он встретится с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Другие подробности предстоящей поездки Мирзояна в центральноазиатскую республику не сообщаются.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Казахстанские полицейские выручили гражданина Армении

Казахстанские полицейские выручили гражданина Армении

Токаев: мы всемерно поддерживаем стремление Баку и Еревана открыть новую страницу

Токаев: мы всемерно поддерживаем стремление Баку и Еревана открыть новую страницу

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Токаев подтвердил готовность принять в Алмате встречу Баку и Еревана

Астана принимает Дни культуры Армении

Астана принимает Дни культуры Армении

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Пашинян и Токаев поговорили о двустороннем сотрудничестве

Главы МИД Армении и Казахстана поговорили о сотрудничестве и ситуации в регионе

Главы МИД Армении и Казахстана поговорили о сотрудничестве и ситуации в регионе

Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

Встреча Баку-Ереван прошла в Алматы

Встреча Баку-Ереван прошла в Алматы

Президент Казахстана приветствует согласие Азербайджана и Армении на переговоры в Алматы

Президент Казахстана приветствует согласие Азербайджана и Армении на переговоры в Алматы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы