Египет предложил повторить первый этап перемирия в Газе

Власти Египта выступают с новым предложением по урегулированию в Газе, пока об инициативе известно из СМИ. Каир предлагает вернуть Израилю заложников с одной стороны и установить режим прекращения огня в Газе с другой.

Каир выдвинул новую инициативу для установления перемирия в Газе, о ней пишет палестинское агентство Maan.

Она предусматривает освобождение и передачу Израилю всех заложников, которые сейчас остаются в секторе Газа в руках у радикальных группировок, причем так, чтобы все они были возвращены в течение месяца или полутора. Предполагается вернуть Израилю и тела погибших.

С другой стороны в секторе Газа снова должен быть установлен режим прекращения огня, а его население снова должно получать гуманитарную помощь.

Если инициатива найдет отклик у обеих сторон, то первые пять заложников могут оказаться на свободе до следующей недели.

Потенциал мира в секторе Газа

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что ситуация в секторе Газа продолжит оставаться нестабильной и напряженной до тех пор, пока стороны не придут к необходимости установления полноценного мира.

"Стороны, может быть, и настроены на возобновление перемирия по предложению Египта, однако они точно не готовы двигаться к какому-то стабильному решению по урегулированию конфликта между собой. У Израиля и ХАМАС по-прежнему диаметрально противоположные интересы, и именно это определяет текущую ситуацию", - прежде всего сказал он.

"ХАМАС сейчас заняты в основном не судьбой палестинцев, а собственным выживанием как палестинской организации. Израильтяне, в свою очередь, используют неблагоприятную для арабских стран региональную конъюнктуру для того, чтобы продолжать свою линию на территориальное расширение подконтрольных земель в Палестине и в соседних странах", - пояснил Андрей Бакланов.

В связи с этим трудно предполагать, что предложенное Египтом условие о возвращении всех живых заложников и тел погибших в принципе достижимо сейчас. "На мой взгляд, до такой точки вряд ли в ближайшее время может дойти. Потому что в таком случае ХАМАС буквально окажется не у дел, так как потеряет возможность политического влияния на развитие событий", - указал дипломат.

"Скорее стоит ожидать, что определенное количество заложников будет постоянно удерживаться ХАМАС для того, чтобы с ними считались в Израиле. В противном случае высокая вероятность, что пойдут разговоры о необходимости избавиться от ХАМАС и привести к власти в Газе совершенно новых людей, чего хамасовцы, конечно, не хотели бы", - заключил Андрей Бакланов.