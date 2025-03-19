Несколько человек погибли после падения машины в реку в Имерети

Автомобиль с людьми вылетел с моста и угодил в реку минувшей ночью в Имерети. Жертвами происшествия стали несколько человек.

В ночь с 26 на 27 марта в западной части Грузии рухнула в реку машина с людьми. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным телеканала "Мтавари архи", ДТП произошло при выезде из Кутаиси.

Очевидцы случившегося отмечают, что машина ехала по мосту через реку Цкалцитела на большой скорости. В какой-то момент она вылетела с проезжей части и упала в водоем.

Все люди, которые находились в салоне транспортного средства, погибли на месте.