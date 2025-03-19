Вестник Кавказа

Почти 280 км газопроводов построят в Дагестане в 2026 году

Почти 280 км газопроводов построят в Дагестане в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане через год откроют 25 газовых линий протяженностью почти 280 км. Газ получат жители 9 районов республики.

В Дагестане в 2026 году завершится сооружение около 280 км газовых сетей, об этом поведали в правительстве республики. 

Сообщается, что в течение года в республике запустят 25 газовых веток, которые обеспечат топливом жителей поселений в Ахтынском, Бабаюртовском, Гумбетовском, Дербентском, Кизлярском, Сергокалинском, Хивском, Хунзахском и Карабудахкентском районах. 

Отметим, что ранее в республике запустили межпоселковые газопроводы в Гумбетовском, Хунзахском и Кумторкалинском районах.

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