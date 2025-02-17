Жители Северного Кавказа признали себя трудоголиками

В ходе опроса стало известно, что жители Северного Кавказа стали больше трудиться. Лишь 8% из опрошенных не задерживаются на работе.

Проведенный среди жителей Северного Кавказа опрос показал, что граждане стали больше сосредотачиваться на работе и меньше на личной жизни, пишет пресс-служба ВТБ.

По итогам исследования стало известно, что 22% респондентов фокусируются на карьере и уделяют мало внимания своей личной жизни.

Большая часть опрошенных - 40% - уверены, что оплата переработок поможет улучшить баланс между личной жизнью и работой.

Уточняется, что с переработками сталкиваются почти все участники данного исследования. Не задерживаются на работе только 8% респондентов.