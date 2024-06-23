Ветераны войны получат по 300 тыс рублей в Карачаево-Черкесии

В скором времени ветераны получат единовременную выплату в КЧР в честь праздника Великой Победы. Власти обещают передать им денежные средства в течение ближайших полутора месяцев.

Власти Карачаево-Черкесии намерены передать ветеранам Великой Отечественной войны по 300 тыс рублей. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на страницах руководителя республики в соцсетях.

"Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Карачаево-Черкесии, получат выплату в размере 300 тысяч рублей"

– Рашид Темрезов

Помимо этого, по 10 тыс рублей будет перечислено труженикам тыла, а также вдовам умерших участников ВОВ.

Все выплаты должны осуществить до 9 мая этого года.

В свою очередь, глава Минтруда КЧР рассказал сегодня, что ветеранам и труженикам тыла отныне будут полностью компенсировать оплату ЖКХ.

"Сейчас ветераны войны и вдовы получают 50% оплаты коммунальных услуг за счет федеральных средств, а вторую часть оплаты на себя берет республика и доводит до 100% компенсации"

– Кемал Хачиров

Он также обратил внимание на то, что данная мера поддержка будет действовать и для тружеников тыла.

"Мы вводим новую меру поддержки труженикам тыла - это так же стопроцентная компенсация оплаты их жилищно-коммунальных услуг. Эта мера будет действовать постоянно"

– руководитель ведомства