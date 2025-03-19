Незаконную пристройку к кофейне у озера в Махачкале ликвидировали

В Дагестане сообщили о ликвидации самовольной пристройки у озера в Махачкале. Обращение о незаконном строительстве зафиксировали в ЦУР республики.
Сотрудники Центра управления регионами в Дагестане сообщили о незаконном возведении летней веранды возле кофейни у озера Ак-Гель в Махачкале.
Обращение было зафиксировано специалистами ЦУР и передано махачкалинского администрации. В настоящее время строительные работы остановлены, а самовольная пристройка ликвидирована.
Как отметил глава ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов, построенное беседка захватила общественное пространство. После этого Центр оперативно связался с городской мэрией.