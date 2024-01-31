Кто такой Понтий Пилат и почему он казнил Иисуса?

В I веке произошло событие, навсегда изменившее ход истории: был распят Иисус Христос, человек и Сын Божий, благодаря которому появилась новая религия - христианство. В преддверии Пасхи - Светлого Христова Воскресения - расскажем, кто и зачем распял Христа.

Сегодня, в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), начинается Страстная неделя. На этой неделе, в Страстную пятницу, христиане будут вспоминать суд, распятие и смерть Христа. Одной из ключевых фигур тех событий был Понтий Пилат.

Кто правил во время Иисуса Христа?

Иудея времен Иисуса Христа, то есть первой трети I века, не была независимым государством. C 6 по 132 год Иудея представляла собой Римскую провинцию, частично автономное вассальное государство в составе Римской империи. Правили Иудеей префекты - должностные лица, назначаемые Римом. Императором при Иисусе Христе был Тиберий. В 26 году Тиберий назначил Понтия Пилата префектом Иудеи. Он управлял провинцией до 36 года.

Кем был Понтий Пилат?

Очень мало известно о жизни Пилата, кроме того, что он, вероятно, принадлежал плебейскому роду, то есть не был представителем знати. О том, что Понтий Пилат на самом деле существовал, а не был выдуманным персонажем, известно благодаря свидетельствам его современников, монетам I века с его именем, а также надписи на обнаруженной археологами мемориальной табличке. Одно из наиболее ранних описаний Понтия Пилата в 50-м году приводит богослов Филон Александрийский, называя префекта Иудеи времен Христа взяточником, склонным к оскорблениям, грабежу, вспышкам гнева, казням без суда и следствия, а также чрезвычайно жестоким человеком.

Пилат и евреи

Задача Понтия Пилата как правителя Иудеи заключалась в том, чтобы поддерживать порядок в провинции, однако, как известно из исторических источников, он, зачастую превышал свои полномочия. Более того, он нарушал договоренность с еврейским народом, которой удалось достигнуть Юлию Цезарю накануне своей смерти. Цезарь разрешил евреям исповедовать собственную религию и не участвовать в культах, отправляемых римской империей. Тем не менее Пилат однажды разрешил легионам со знаменами, на которых был изображен император, войти в Иерусалим, что противоречило еврейскому закону, запрещающему любые изображения. В ответ на это еврейские официальные лица написали императору Тиберию с просьбой разобраться, и в итоге конфликт был разрешен в пользу иудеев.

Историк Иосиф Флавий, родившийся через год после того как Пилат перестал управлять Иудеей, пишет о том, что при нем также были случаи кровопролития. В частности, взяв деньги, принадлежащие Второму Храму, Пилат решил потратить их на строительство акведука, что спровоцировало массовые протесты в Кесарии Палестинской. Пилат отправил в толпу переодетых в обычную одежду легионеров, которые по его сигналу забили многих протестующих до смерти.

Пилат и Иисус у евангелистов

Согласно евангелиям, Иисус был арестован во время Песаха по решению сахнедрина - совета иудейских старейшин и священнослужителей, посчитавших угрозой его проповеди. Понтий Пилат упоминается всеми евангелистами, однако в отличие от историков того времени, они изображают его как человека неуверенного и колеблющегося.

В Евангелие от Марка Пилат становится на защиту Иисуса и лишь потом уступает желанию толпы.

Пилат становится на защиту Иисуса и лишь потом уступает желанию толпы. Матфей пишет, что Понтий Пилат имел обычай на Песах отпускать узника, и он предложил толпе выбрать между преступником Вараввой и Иисусом.

пишет, что Понтий Пилат имел обычай на Песах отпускать узника, и он предложил толпе выбрать между преступником Вараввой и Иисусом. В Евангелие от Иоанна утверждается, что Пилат велел еврейским судьям сами судить Иисуса, однако те отказались, сославшись, что только Пилат обладает правом приговаривать к смерти.

утверждается, что Пилат велел еврейским судьям сами судить Иисуса, однако те отказались, сославшись, что только Пилат обладает правом приговаривать к смерти. Лука пишет, что Пилат заявил первосвященникам и народу, что не считает Иисуса виноватым.

Почему евреев винят в смерти Христа?

Евреи зачастую обвиваются в смерти Иисуса Христа, поскольку об этом пишет Матфей:

Пилат… взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.

Почему Пилат казнил Иисуса?

Несмотря на свидетельства евангелистов, едва ли Пилат сомневался в том, казнить Иисуса или нет, поскольку тот представлял угрозу для его власти, а также вызвал смятение во время праздника Песах, на который в Иерусалим всегда съезжалось много паломников. Кроме того, нет никаких исторических подтверждений тому, что решение о помиловании узника на Песах принималось народом. Только префект занимался рассмотрением судебных дел и вынесением приговора.

Что случилось с Пилатом после распятия Христа?

По свидетельствам историков Иосифа Флавия и Тацита, Пилат был отстранен от управления Иудеей после жесткой расправы над группой самаритян, принятых за повстанцев. Понтий Пилат был отправлен в Рим, где след его теряется. Есть несколько теорий о том, что случилось с бывшим префектом Иудеи после распятия Христа:

Он был казнен императором Калигулой/

Пилат покончил жизнь самоубийством по приказу императора, а его тело было брошено в Тибр.

Понтий Пилат стал последователем Иисуса и даже пылится обратить императора в христианство.