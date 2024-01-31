Вербное воскресенье 2024: что это за праздник и что нужно делать?

28 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим относится к важнейшим праздникам, касающимся жизни Иисуса Христа. Как отмечают праздник и в чем его суть - рассказываем в этом материале.

Когда Вербное воскресенье?

Восьмой по счету двунадесятый праздник всегда отмечается за неделю до Пасхи, то есть в этом году он выпадает на 28 апреля. Церковное название Вербного воскресенья - Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье - шестая неделя (воскресенье в церковном обиходе) Великого поста, поэтому ограничения верующими все еще соблюдаются, однако помимо постных продуктов можно также есть рыбу.

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Что такое Вербное воскресенье?

Вход Иисуса в Иерусалим - основополагающее событие в формировании будущей религии, христианства, которая спустя три века станет приниматься на уровне государств по всему миру. Суть Вербного воскресенья, описываемого всеми четырьмя евангелистами - Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном - заключается в том, что жители Иерусалима приняли Иисуса как Мессию или Христа, то есть помазанника на престол и своего духовного лидера.

Произошло это во многом благодаря одному из чудес, которое совершил Иисус накануне входа в Иерусалим: Спаситель воскресил Лазаря, то есть продемонстрировал тот факт, что Бог властен как над жизнью, так и над смертью. После этого в Иисуса уверовали многие и, приветствуя его в Иерусалиме, продемонстрировали свое желание последовать за ним.

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Что произошло в Вербное воскресенье

Согласно евангелиям, Иисус отправился в Иерусалим, чтобы отпраздновать Песах. Въехать в город он решил на осле, дабы продемонстрировать свою смиренность и бескорыстность, которые были чужды как священнослужителям, так и правителям того времени. Выбрав в качестве транспортного средства осла, Иисус исполнил ветхозаветное пророчество Захарии, в котором говориться, что к жителям Иерусалима царь приедет на осле.

Несмотря на то, что в город Иисус попал на осле, горожане встречали его как царя, устилая путь пальмовыми ветвями и своей одеждой. Одновременно с этим они восклицали: ”Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!” Такое принятие народом Спасителя представляло реальную угрозу для действующей в Иудее власти, и фактически события того воскресенья предвосхитили смерть Христа.

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Почему Вербное воскресенье так называется?

Вход Господень в Иерусалим называется Вербным воскресеньем или Вербной неделей по народной традиции среди славянских народов, в том числе и в России. На самом деле, Христа приветствовали ветвями пальмы - типичного растения для южных регионов мира, поэтому еще одно название праздника - Неделя Ваий (”вайя” по-гречески ”пальмовая ветвь”) или Пальмовое воскресенье, как его называют в западном христианстве, то есть католики, протестанты, англиканцы и так далее.

Поскольку пальм в России нет, начиная примерно с XI века, то есть совсем скоро после принятия христианства на Руси, стали использовать вербу. Католики и в целом западные христиане начали отмечать Пальмовое воскресенье в IX веке, а вместо пальмовых ветвей использовались и по сей день используются ветви ивы, самшита, тиса, оливы, а также других растений, доступных в том или ином регионе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают с вербой в Вербное воскресенье?

На Руси выбор вербы в качестве символического растения на Вербное воскресенье не случаен: он обусловлен тем, что в языческой традиции, существовавшей до Крещения Руси, верба была одним из священных растений славян, защищающим от злых духов, болезней как людей, так и скота, служащим оберегом для посевов, спасающим от огня и бурь.

Со временем языческие традиции перешли в народные, и сегодня вербой на Вербное воскресенье символически встречают Спасителя, отдавая дань событию накануне распятия, а также используют для так называемого битья вербой. Считается, что если человека или животное ”побить” вербой на Вербное воскресенье, то он целый год будет здоров. По традиции, вербу сохраняют целый год до следующего Вербного воскресенья, а прошлогоднюю вербу можно сжечь в любое удобное время после праздника или даже после Пасхи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье?

У церкви нет каких-то особых запретов на Вербное воскресенья, кроме тех, котрые действуют во все другие дни:

нельзя злословить и ругаться

нельзя желать плохого ближним

нельзя провоцировать конфликт

венчаться в Вербное воскресенье не получится, поскольку этот обряд в двунадесятые праздники не проводится

если верующий постится, то в Вербное воскресенье нельзя есть мясные и молочные продукты, а также употреблять алкоголь.

На кладбище в Вербное воскресенье ходить не воспрещается, тем не менее церковь рекомендует, по возможности, выбрать другой день, поскольку праздник Входа Господня в Иерусалим, который в самом Иерусалиме отмечается с IV века, это все-таки торжество и провозглашение силы Господа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно народной традиции, на Вербное воскресенье нельзя:

выполнять тяжелую физическую работу, в том числе по дому и в огороде

вышивать и шить

стричься

расчесываться, поскольку считалось, что эта процедура может навлечь неприятности

нельзя жениться в Вербохлест (еще одно название праздника)

о плохом думать не стоит, чтобы не притянуть неудачу

Что нужно делать в Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье - торжество накануне Страстной недели, день, в который верующие, провозглашая Господа, одновременно готовятся к испытаниям последних и самых непростых шести дней поста. В праздник Входа Господня в Иерусалим или накануне, в Лазареву субботу, можно сходить в церковь на службу, освятить веточки вербы, которых, по традиции, должно быть нечетное количество, помолиться о здоровье своих родных и близких. Также можно оказать помощь тем, кто нуждается. Молятся в Вербное воскресенье Богу, Иисусу Христу, Святому Духу, ангелам-хранителям и любым другим святым, прося о здоровье и благополучии, избавлении от немощей и тревог.

Приметы на Вербное воскресенье

В основном, приметы, связанные с Вербным воскресеньем, призваны помочь определить, какой будет погода и урожай в ближайшее время:

если на Вербное воскресенье холодно и ветрено, а также идет дождь, лето жарким не будет;

если выпал снег, то год будет урожайным;

если на Вербохлест холодно, то будет много пшеницы;

услышать с утра на Вербное воскресенье пение птиц и накормить их к удачному году;

безоблачное небо на Вербное воскресенье к урожаю ягод.