Страстная неделя Великого поста: что можно есть, что можно и что нельзя делать?

Вечером 28 апреля, в Вербное воскресенье, начинается самое строгое время Пасхального поста - Страстная неделя. Что такое Страстная неделя, чему она посвящена и что нужно в это время делать - рассказываем в этом материале.

Что такое Страстная седмица?

Страстная неделя - это седьмая, завершающая седмица Великого поста, которая в 2024 году продлится с вечера 28 апреля по субботу 4 мая. Эта неделя хоть и считается частью Великого поста, на самом деле, по церковному канону является отдельным периодом, в который сохраняются и даже усиливаются ограничения Четыредесятницы (первых 40 дней поста).

© Фото: Midjourney AI

В чем смысл Страстной недели?

Страстная неделя - это время, когда верующие христиане сопереживают и разделяют все те страдания, которые пережил Иисус перед распятием. То есть в отличие от предыдущих недель поста фокус внимания смещается с внутренних переживаний и борьбы с искушениями на Спасителя, который ценой своей жизни искупил грехи всего человечества. Страстная седмица - дань уважения Иисусу Христу, поэтому все церковные службы, проводящиеся в храмах в это время, посвящены последним дням жизни Мессии и его смерти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно есть на Страстной неделе Великого поста

Пост на Страстной седмице соблюдается даже более строгий, чем в Четыредесятницу:

в понедельник, вторник и среду предписано сухоядение: можно есть только ту пищу, которая не была обработана термически;

в четверг разрешается готовить на огне и с добавлением растительного масла;

Страстная пятница - день без еды;

в Великую субботу можно горячую пищу, но без растительного масла.

Те, кто не постился во время Четыредесятницы, могут держать пост в Страстную неделю, однако с осторожностью и без крайностей. В целом, такой строгий пост на Страстной неделе предписывается в основном для служителей церкви и монахов, верующим достаточно отказаться от молочных продуктов, мяса, рыбы и алкоголя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страстная неделя по дням

Каждый день на Страстной неделе именуется "великий" и несет особое значение, которое отмечается на службах в церквях и храмах. Сама Страстная неделя носит такое название, поскольку слово ”страсть” на праславянском означает ”страдание”. То есть Страстная неделя - это неделя страданий, через которые прошел Иисус Христос ради всех людей.

В Великий понедельник Страстной недели церковь вспоминает ветхозаветного Иосифа, события жизни которого в некотором смысле повторяют страдания, пережитые Христом: его продали за 20 сребреников родные братья, но в итоге он становится визирем египетского фараона, одержав верх над грехом и простив своих братьев.

Страстной недели церковь вспоминает ветхозаветного Иосифа, события жизни которого в некотором смысле повторяют страдания, пережитые Христом: его продали за 20 сребреников родные братья, но в итоге он становится визирем египетского фараона, одержав верх над грехом и простив своих братьев. Великий вторник посвящен обличению фарисеев, а также Страшному суду. Во вторник перед распятием Иисус побывал в Иерусалимском храме, где рассказывал обличающие притчи, в том числе и о конце мира.

посвящен обличению фарисеев, а также Страшному суду. Во вторник перед распятием Иисус побывал в Иерусалимском храме, где рассказывал обличающие притчи, в том числе и о конце мира. В Великую среду верующие вспоминают о решении предать Иисуса, которое принял Иуда Искариот, а также женщину-грешницу, которая помазала Христа миром (маслом), тем самым подготовив его к погребению.

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посвящен прославлению таинства Причащения, которое было установлено Иисусом Христом во время Тайной вечери со своими учениками. Также в этот день вспоминается, как Иисус омывал ноги своим ученикам, выказывая тем самым свое смирение, и молился в Гефсиманском саду - так называемое Моление о чаше, то есть о предстоящих испытаниях. В Великую или Страстную пятницу церковь вспоминает суд, распятие и смерть Христа. В этот день в церквях и храмах выносится плащаница, символизирующая мертвого Спасителя.

церковь вспоминает суд, распятие и смерть Христа. В этот день в церквях и храмах выносится плащаница, символизирующая мертвого Спасителя. Великая Суббота посвящена погребению Христа, времени, которое он провел в аду и возвращению к жизни. В субботу проходит служба под названием Пасхальная полунощница, по завершении которой начинается празднование Пасхи.

Можно ли убираться в Страстную неделю?

В народно-христианской традиции Страстная неделя была посвящена тщательной уборке и приданию дому надлежащего вида: все то, что нуждалось в починке и покраске приводилось в порядок. Эта традиция сохранилась и по сей день: хозяйки стараются навести порядок, правда, до Страстной пятницы - самого строгого и скорбного дня Страстной седмицы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Чистый Четверг так называется?

Великий четверг в народной традиции носит название Чистый четверг, и этому есть два объяснения:

четверг Страстной седмицы посвящен таинству Причащения, в котором верующие стараются принять участие; считается, что в этот день вода становится целебной, и если помыться, то можно смыть с себя грехи и болезни.

Что можно и нельзя делать в Страстную седмицу?

Как таковых запретов на Страстную седмицу у церкви нет, однако стоит помнить о том, что эта неделя в целом скорби и сострадания, поэтому от увеселительных мероприятий лучше отказаться, посвятив хотя бы какое-то время молитве, а если есть возможность - сходить в храм и поблагодарить Господа за то спасение, которое он нам даровал.