Страстная неделя Великого поста: что можно есть, что можно и что нельзя делать?

Что такое Страстная седмица?
Страстная неделя - это седьмая, завершающая седмица Великого поста, которая в 2024 году продлится с вечера 28 апреля по субботу 4 мая. Эта неделя хоть и считается частью Великого поста, на самом деле, по церковному канону является отдельным периодом, в который сохраняются и даже усиливаются ограничения Четыредесятницы (первых 40 дней поста).
В чем смысл Страстной недели?
Страстная неделя - это время, когда верующие христиане сопереживают и разделяют все те страдания, которые пережил Иисус перед распятием. То есть в отличие от предыдущих недель поста фокус внимания смещается с внутренних переживаний и борьбы с искушениями на Спасителя, который ценой своей жизни искупил грехи всего человечества. Страстная седмица - дань уважения Иисусу Христу, поэтому все церковные службы, проводящиеся в храмах в это время, посвящены последним дням жизни Мессии и его смерти.
Что можно есть на Страстной неделе Великого поста
Пост на Страстной седмице соблюдается даже более строгий, чем в Четыредесятницу:
- в понедельник, вторник и среду предписано сухоядение: можно есть только ту пищу, которая не была обработана термически;
- в четверг разрешается готовить на огне и с добавлением растительного масла;
- Страстная пятница - день без еды;
- в Великую субботу можно горячую пищу, но без растительного масла.
Те, кто не постился во время Четыредесятницы, могут держать пост в Страстную неделю, однако с осторожностью и без крайностей. В целом, такой строгий пост на Страстной неделе предписывается в основном для служителей церкви и монахов, верующим достаточно отказаться от молочных продуктов, мяса, рыбы и алкоголя.
Страстная неделя по дням
Каждый день на Страстной неделе именуется "великий" и несет особое значение, которое отмечается на службах в церквях и храмах. Сама Страстная неделя носит такое название, поскольку слово ”страсть” на праславянском означает ”страдание”. То есть Страстная неделя - это неделя страданий, через которые прошел Иисус Христос ради всех людей.
- В Великий понедельник Страстной недели церковь вспоминает ветхозаветного Иосифа, события жизни которого в некотором смысле повторяют страдания, пережитые Христом: его продали за 20 сребреников родные братья, но в итоге он становится визирем египетского фараона, одержав верх над грехом и простив своих братьев.
- Великий вторник посвящен обличению фарисеев, а также Страшному суду. Во вторник перед распятием Иисус побывал в Иерусалимском храме, где рассказывал обличающие притчи, в том числе и о конце мира.
- В Великую среду верующие вспоминают о решении предать Иисуса, которое принял Иуда Искариот, а также женщину-грешницу, которая помазала Христа миром (маслом), тем самым подготовив его к погребению.
- Великий четверг посвящен прославлению таинства Причащения, которое было установлено Иисусом Христом во время Тайной вечери со своими учениками. Также в этот день вспоминается, как Иисус омывал ноги своим ученикам, выказывая тем самым свое смирение, и молился в Гефсиманском саду - так называемое Моление о чаше, то есть о предстоящих испытаниях.
- В Великую или Страстную пятницу церковь вспоминает суд, распятие и смерть Христа. В этот день в церквях и храмах выносится плащаница, символизирующая мертвого Спасителя.
- Великая Суббота посвящена погребению Христа, времени, которое он провел в аду и возвращению к жизни. В субботу проходит служба под названием Пасхальная полунощница, по завершении которой начинается празднование Пасхи.
Можно ли убираться в Страстную неделю?
В народно-христианской традиции Страстная неделя была посвящена тщательной уборке и приданию дому надлежащего вида: все то, что нуждалось в починке и покраске приводилось в порядок. Эта традиция сохранилась и по сей день: хозяйки стараются навести порядок, правда, до Страстной пятницы - самого строгого и скорбного дня Страстной седмицы.
Почему Чистый Четверг так называется?
Великий четверг в народной традиции носит название Чистый четверг, и этому есть два объяснения:
- четверг Страстной седмицы посвящен таинству Причащения, в котором верующие стараются принять участие;
- считается, что в этот день вода становится целебной, и если помыться, то можно смыть с себя грехи и болезни.
Что можно и нельзя делать в Страстную седмицу?
Как таковых запретов на Страстную седмицу у церкви нет, однако стоит помнить о том, что эта неделя в целом скорби и сострадания, поэтому от увеселительных мероприятий лучше отказаться, посвятив хотя бы какое-то время молитве, а если есть возможность - сходить в храм и поблагодарить Господа за то спасение, которое он нам даровал.