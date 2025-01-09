6 интересных фактов об астрологии: что такое зодиак, кто придумал гороскопы...

Хотя астрология не считается наукой нигде в мире, миллионы людей в нее верят, читают гороскопы, пытаются определить характер и совместимость с партнерами по знаку зодиака. Кто придумал астрологию, как появились знаки зодиака, чем астрология отличается от астрономии - расскажем в этом материале.

Кто придумал астрологию?

Точно сказать, когда и как люди начали обращаться к звездам и планетам, чтобы определить их влияние на свою судьбу, никто не может. Согласно общепринятой теории впервые астрология как сфера человеческой жизнедеятельности появилась в древней Месопотамии (современный Ближний Восток) во втором тысячелетии до нашей эры. В обязанности вавилонских жрецов, в частности, входило изучение воздействия небесных тел на жизнь общества, и, в первую очередь, царя. В конце XIX века европейские археологи обнаружили руины древнего ассирийского города Ниневия, где сохранились 70 глиняных клинописных табличек с интерпретацией небесных явлений и их влияния на судьбу царства.

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Как появились знаки зодиака?

Систему знаков зодиака разработали древние греки на основе 12 астрологических знаков, описанных вавилонянами. Греки связали их с созвездиями и сопоставили с определенными датами на основе их положения на небе по отношению к Солнцу. Слово ”зодиак” с греческого языка переводится как ”круг животных”, а в астрономии обозначает пояс, окружающий эклиптику, по которой проходят Солнце и планеты. Идею о том, что всего 12 знаков зодиака, через которые проходит в течение года Солнце описал Птолемей, греко-египетский ученый II века.

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Астрология, алхимия и химия

Алхимия, зародившаяся в эллинистическом Египте и достигшая развития в Средние века сфера деятельности, в основе которой лежало стремление к преобразованию материалов, в том числе меди в серебро или золото, тесно связана с астрологией. Во многих алхимических текстах фигурировали планеты и знаки зодиака как символы, представляющие принципы алхимии. Солнце, например, ассоциировалось с золотом, а Луна - с серебром и преобразованием. Кроме того, порядок выполнения алхимических процедур во многом определялся астрологическими периодами и конфигурацией звезд. Алхимия, как наука, не смогла объяснить природу материи, однако её эксперименты проложили путь для современной химии.

Чем астрология отличается от астрономии?

На протяжении многих веков наблюдение за небесными телами и последующая интерпретация их перемещения считались единым целым и воспринималась как астрономия, то есть научное изучение космических объектов. Иоганн Кеплер, например, ученый XVII века, который открыл законы движение планет Солнечной системы, был и астрономом и астрологом одновременно. Разделение двух понятий началось в конце XVII века после того, как физик и астроном Исаак Ньютон описал закон всемирного тяготения, а деятели начавшейся эпохи Просвещения поняли, что контролирует всё на планете гравитация. Примерно тогда астрономия стала наукой, а астрология таковой признана не была.

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Сколько видов астрологии в мире?

Кроме традиционной, западной астрологии, существуют и другие культурные практики, сформировавшие астрологию по всему миру. В Индии, например, своя, ведическая астрология, которая основана на древних индуистских верованиях и знаниях. Китайская астрология уходит корнями в даосизм - учение с элементами религии и философии. В современном мире также есть медицинская, финансовая, хорарная (для поиска потерянных предметов) и другие виды астрологии, которые популярны среди огромного количества людей всех возрастов.

Как гороскопы стали популярными?

С конца XVII века до первой четверти XX гороскопы и астрология не были популярны в связи с развитием наук. Всё изменилось в 1930 году, когда британский астролог Ричард Нэйлор опубликовал в газете Sunday Express гороскоп для новорождённой принцессы Маргарет, младшей сестры королевы Елизаветы II. В том же году, после предсказания катастрофы британского дирижабля R101, ему предложили вести регулярную астрологическую колонку, которая стала первой в истории. Позднее эту практику переняли другие страны, а гороскопы и предсказания, благодаря своей популярности, стали неотъемлемой частью многих периодических изданий по всему миру.