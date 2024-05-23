6 главных астрономических событий 2025 года

В этом году любители астрономических явлений смогут наблюдать ночное небо во всей его красе: от редкого соединения планет и кровавой луны до метеорных потоков и затмений. Расскажем о самых главных астрономических явлениях 2025 года, а также когда в России можно будет увидеть солнечное и лунное затмение.

Астрономические события - это точно рассчитанные по времени представления в самом большом театре, а именно на ночном небе. Многие из этих явлений будет видно даже невооруженным глазом, для лучше видимости понадобится бинокль.

Когда можно наблюдать метеорные потоки в 2025?

На прошлой и этой неделе января некоторым уже посчастливилось наблюдать первое астрономическое событие этого года - звездопад Квадрантиды. Хотя пик звездопада был 3-4 января, до 12 числа все еще есть шанс что-то увидеть, тем более что луна в растущей фазе. Но впереди ждет еще череда метеорных потоков:

Лириды - 14-30 апреля, пик 21-22 апреля;

Эта-Аквариды - 19 апреля-28 мая, пик 6 мая;

Персеиды - 17 июля-24 августа, 12 августа;

Дракониды - 6-10 октября, пик 8 октября;

Ориониды - 2 октября-7 ноября, пик 21 октября;

Леониды - 6-30 ноября, пик 18 ноября;

Геминиды - 4-20 декабря, пик 14 декабря;

Урсиды - 17-26 декабря, пик 23 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда будет солнечное и лунное затмение в России в 2025 году?

В этом году будет два частных солнечных затмения - 29 марта и 21 сентября. С территории РФ будет видно только первое. Наблюдать его можно будет с 11:51 по 15:44 по московскому времени. Для Москвы максимальная фаза будет в 11:49, для Петербурга - в 11:42. На материке фаза затмения максимальной будет на Кольском полуострове и в Мурманской области. Из двух полных лунных затмений в России можно будет увидеть только одно - 7 сентября. По московскому времени затмение продлится с 18:28 до 23:55 с максимальной фазой в 21:12. Суперлуния в 2025 году стоит ждать 7 октября (Охотничья луна), 5 ноября (Бобровая луна) и 4 декабря (Холодная луна).

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какие зрелищные астрономические события будут в 2025?

Небесное танго Венеры и Сатурна

Что: Венера и Сатурн приблизятся друг к другу во время парада планет

Венера и Сатурн приблизятся друг к другу во время парада планет Где видно : по всему миру

: по всему миру Когда: 17-18 января, через 30-45 минут после захода солнца

В январе в видимый невооруженным глазом ряд выстроятся четыре планеты - Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, а если взять телескоп, то будет видно еще и Уран с Нептуном. А с 17 по 18 января произойдет сближение Венеры и Сатурна. Эти планеты будут находиться друг от друга на расстоянии менее чем полградуса. При этом Венера, как обычно, будет ярче Сатурна, а после 18 январе планеты снова начнут расходиться. Кстати, максимальной яркости в 2025 году Венера достигнет 19 февраля.

© Фото: Ittiz/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Утреннее и вечернее шоу Меркурия

Что: время смотреть на самую близкую к Солнцу планету

время смотреть на самую близкую к Солнцу планету Где видно : по всему миру, но в разные даты

: по всему миру, но в разные даты Когда: в России - 8 марта и 10 августа

Для восточных широт самая маленькая планета солнечной системы достигнет наибольшего расстояния от Солнца ранним утром 10 августа, поэтому найти Меркурий на горизонте будет проще, чем обычно. В этот день перед восходом Солнца Меркурий будет находиться в своей высшей точке над горизонтом. Максимальной восточной элонгации Меркурий в 2025 году достигнет 8 марта, в этот день его с территории России можно будет наблюдать вечером.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Луна будет кроваво-красной

Что : тень от Земли окрасит Луну в багровые оттенки

: тень от Земли окрасит Луну в багровые оттенки Где видно : оба полушария по очереди

: оба полушария по очереди Когда: 14 марта и 7 сентября

Полное лунное затмение - это одно из самых зрелищных небесных явлений, последний раз жители земли наблюдали его в 2023 году. Сначала затмение увидят в Северной, Центральной и Южной Америке и Западной Африке, в том полушарии оно произойдет 14 марта, а 7 сентября красную луну вместо привычной желтовато-белой смогут наблюдать жители Восточного полушария. Пик затмения произойдет в 21:12 по московскому времени, но застать его можно с 18:28 по 23:55. Наблюдателям не понадобится специальное оборудование, чтобы увидеть лунное затмение.

Лириды озарят ночное небо

Что: ежегодный весенний звездопад

ежегодный весенний звездопад Где видно : по всему миру

: по всему миру Когда: ночь с 22 на 23 апреля

Во второй половине апреля можно будет увидеть первый крупный весенний метеорный поток. Лириды пронесутся по небу с 14 по 30 апреля, но лучше всего их будет видно в ночь с 22 на 23 апреля. Во время этого небесного явления можно будет увидеть до 20 метеоров. Этот метеорный поток представляет собой след кометы Тэтчера. В этом году лунный свет будет не слишком мешать наблюдению, так как Луна в этот день будет убывать.

Юпитер и Венера в центре внимания

Что: самые яркие планеты Солнечной системы воссоединятся на горизонте

самые яркие планеты Солнечной системы воссоединятся на горизонте Где видно : по всему миру

: по всему миру Когда: 12 августа

Две самые яркие планеты нашего неба Венера и Юпитер сойдутся 12 августа. Венера затмит своего более крупного соседа ярким белым светом, в то время как Юпитер будет отвечать тонким золотистым сиянием. Эти планеты будет видно невооруженным глазом, в то время как в бинокль можно разглядеть четыре крупнейших спутника Юпитера.

© Фото: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Creative Commons Attribution 4.0

Финальные Геминиды

Что: самый красивый метеорный поток завершит 2025 год

самый красивый метеорный поток завершит 2025 год Где видно: по всему миру

по всему миру Когда: 13-14 декабря

Под конец года, а именно с 4 по 20 декабря, случится одно из самых зрелищных астрономических событий. Пик Геминидов приходится на ночь с 13 по 14 декабря, когда можно будет наблюдать до 120 падающих метеоров в час, некоторые из них бывают разных цветов. Причем ожидается, что видимость будет лучше, чем в прошлом году.