Российские астрономы опознали "НЛО" над Ставропольем

Похожий на комету неопознанный объект, который пролетел накануне в небе над Югом России и Северным Кавказом, мог быть спутником Starlink компании Илона Маска.

Загадку НЛО, удивившего и испугавшего накануне жителей Ставрополья и некоторых других регионов, раскрыли российские астрономы.

"Это, скорее всего, Starlink-2653 (№48665 по общему каталогу космических аппаратов)"

– Telegram-канал AstroAlert

Астрономы опубликовали карту, на которой видно, что путь спутника пролегал как раз Черное море, Сочи и затем над северной частью Каспия.

Уточняется, что запланированное время падения спутника было 21.52 мск, в действительности оно сдвинулось на час раньше. В сообщении поясняется, что сдвиг может быть связан с изменениями активности Солнца.

Напомним, яркий объект, пронесшийся накануне в ночном небе не только над Ставрополем, но и над КЧР, Кубанью и Калмыкией, был запечатлен на видео и вызвал ожесточенные споры по поводу его происхождения. Назывались разные версии – от кометы до космического мусора.