Светящийся в небе объект шокировал ставропольцев

Светящийся объект пролетел над Ставропольем. Очевидцы говорят, что он похож на комету. Такой же объект был запечатлен в апреле в Дагестане.

Жители Ставрополья стали свидетелями полета светящегося объекта, который напоминал комету.

Как пишет "АиФ-Ставропольский край", объект в черном небе запечатлели очевидцы. Они утверждают, что увидели у красноватого шара хвостовую часть.

Стоит добавить, что такой же объект увидели 12 апреля в Дагестане. Местные жители считали, что это мог оказаться инопланетный неопознанный летающий объект.

Видеоматериалы опубликовал телеграм-канал "СТАВРОПОЛЬ"