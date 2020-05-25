Вестник Кавказа

Светящийся в небе объект шокировал ставропольцев

Светящийся в небе объект шокировал ставропольцев
© Фото: Photo by АВТОР on Unsplash
Светящийся объект пролетел над Ставропольем. Очевидцы говорят, что он похож на комету. Такой же объект был запечатлен в апреле в Дагестане.

Жители Ставрополья стали свидетелями полета светящегося объекта, который напоминал комету.

Как пишет "АиФ-Ставропольский край", объект в черном небе запечатлели очевидцы. Они утверждают, что увидели у красноватого шара хвостовую часть.

Стоит добавить, что такой же объект увидели 12 апреля в Дагестане. Местные жители считали, что это мог оказаться инопланетный неопознанный летающий объект.

Видеоматериалы опубликовал телеграм-канал "СТАВРОПОЛЬ"

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