Отдых в Турции 2025: 2 лучших туристических маршрута

Среди всего многообразия курортов сложно определиться с выбором локации для путешествия по Турции. Расскажем о двух лучших маршрутах для исследования самых интересных и красивых мест Турции. Эти маршруты можно расширить, продлив пребывание в какой-либо точке, или выбрать наиболее понравившийся отрезок пути.

Турция предлагает путешественникам огромное разнообразие мест и впечатлений: Стамбул с историческими памятниками и колоритными рынками, пляжи Средиземноморья, а также античные руины, которые можно встретить практически в каждом городе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Маршрут из Стамбула в Эфес

Продолжительность: 10 дней

Расстояние: 800 км

Путешествие стоит начать в Стамбуле - городе мечетей и кошек, куда есть прямые рейсы из РФ, а закончить среди руин древнего Эфеса. В промежутках можно полюбоваться османским наследием Эдирне, исследовать полуостров Галлиполи и насладиться побережьем Эгейского моря с его интересными городами и красивыми пляжами.

Стамбул: 3 дня

Чтобы отдохнуть после перелета и насладиться величественным Стамбулом, где сходятся разные культуры, религии и цивилизации, понадобится не менее 3 дней. Тем, кто еще здесь не был, стоит посмотреть на Босфор и исторический центр с мечетью Айя-София, дворцом Топкапы, Гранд-базаром и Рынком специй. А те, кто уже был в Стамбуле, без проблем найдут, чем здесь заняться, а именно: посетить более отдаленные достопримечательности и крепости, музеи и галереи, парки и дворцы. Из Стамбула в Эдирне ехать 2 часа и 45 минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эдирне: 1 день

Эдирне или Адрианополь некогда был столицей Османской империи. Этот город по-прежнему выделяется своими архитектурными памятниками, особенно мечетью Селимие. Эдирне украшен фонтанами и просторными хамамами, а в музейном комплексе при мечети султана Баязида II рассказывается, как журчание воды и музыка использовались при лечении в больнице, расположенной при комплексе. Из Эдирне в Галлиполи ехать 2,5 часа.

Галлиполи: 2 дня

Чтобы отдохнуть и окунуться в историю Галлиполи, где происходили сражения Дарданелльской операции во время Первой мировой войны, можно остановиться на пару дней в одном из городов этого узкого полуострова. Его крепости, памятники и захоронения представляют мрачный музей под открытым небом, но тихие пляжи и красивые бухты здесь тоже есть. От Галлиполи до Трои ехать час.

Троя: 1 день

Посещение древней Трои станет настоящим подарком для любого, кто хотя бы немного интересуется историей и археологией. Хотя город прославился во всем мире благодаря "Илиаде", его роль выходит далеко за рамки эпической поэмы Гомера. Перед прогулкой по древнему городу стоит посетить музей Трои, который поможет лучше понять исторический контекст для прогулки по руинам. От Трои до Измира ехать 4 часа.

Измир: 2 дня

Следующая остановка - крупный город Измир, где туристов ждут вкусные морепродукты и прекрасные пляжи. Руины древней Смирны, до которых можно добраться даже на метро, расположены в самом сердце города. Одна из причин задержаться здесь - это расположенные рядом морские курорты Чешме и Алачаты. От Измира до Эфеса ехать час.

Эфес: 1 день

Перед тем, как улететь из Измира, на денек можно сбежать в Эфес - настоящий кладезь прекрасно сохранившихся сооружений римского и эллинистического периодов. Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Эфес включает в себя такие достопримечательности, как Библиотека Цельса и Большой театр. Неподалеку от них расположен Храм Артемиды - одно из Семи чудес Древнего мира. От Измира до Эфеса ехать около часа, это ближайший крупный город с аэропортом, поэтому он лучше всего подходит для посещения знаменитого города Артемиды Эфесской.

Маршрут вдоль побережья Средиземноморья

Продолжительность: 13 дней

Расстояние: 570 км

Начать путешествие вдоль побережья Средиземного моря лучше начинать с Антальи - главного курортного города Турции и продвигаться дальше на запад, останавливаясь в самых красивых городах и на лучших пляжах. Здесь можно попробовать свои силы в водных видах спорта, либо исследовать бухты и острова побережья на одной из многочисленных лодочных экскурсий.

Анталья: 3 дня

В Анталье туристы найдут все, чего ожидают от классического средиземноморского отдыха: пляжи, теплое море и оживленную городскую жизнь. При этом расположенный в центре Антальи район Калеичи предлагает более аутентичные впечатления среди красочных домов, симпатичных кофеен и древнеримских руин. Если есть время, на один день можно съездить в древний город Олимпос, расположенный в двух часах к югу от Антальи. До острова Кекова от Антальи ехать 3 часа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кекова: 1 день

Чтобы посетить остров Кекова с его ликийскими гробницами, нужно сесть на экскурсионную лодку на причале деревеньки Учагыз. Кроме острова обычно посещают бухты Терсане, Аперлай и Аквариум. С борта лодки со стеклянным дном видно фрагменты затонувшего в результате землетрясений II века города Симена, расположенного у северного берега острова. От острова Кекова до Каша ехать всего 40 минут.

Каш: 2 дня

Каш отличает большой спектр водных развлечений, особенно популярно здесь подводное плавание с аквалангом. Те, кто не решается на погружение, выбирают лодочные туры до близлежащих островов и бухт. Кроме того, в этом районе есть разнообразные пешеходные маршруты, включая Ликийскую тропу. От Каша до Калкана ехать 40 минут.

Калкан: 2 дня

Около Калкана расположен самый длинный пляж Турции Патара, где кроме всего прочего есть руины древнего города, где родился Николай Чудотворец. По пути от Каша до Калкана есть еще один из самых красивых пляжей Турции - Капуташ. Из Калкана также стоит совершить короткую поездку в античный город Ксантос. Из Калкана до Фетхие ехать час и 15 минут.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Фетхие: 3 дня

Путь до Фетхие идет также вдоль побережья. Поднявшись на вершину горы Бабадаг, можно полетать на параплане или полюбоваться захватывающими видами с высоты 1960 м. Любители пеших походов могут отправиться по Ликийскому пути, а ценители пляжного отдыха - поплавать в бирюзовых водах на пляжах Олюдениза. От Фетхие до Датчи ехать 3 часа.

Датча: 2 дня

Улетать из этой части Турции удобно из расположенного рядом Даламана, но при желании можно еще съездить в курортный город Датча, расположенный на одноименном полуострове (в античности Книдском). Его пляжи отмечены Голубым флагом, здесь хорошо заниматься серфингом и парусным спортом, особенно выделяется бухта Паламутбюкю с длинным пляжем и чистым морем. Датча остается туристической достопримечательностью даже зимой благодаря февральскому фестивалю цветения миндаля и руинам древнего Книдоса.