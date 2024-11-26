Как сделать отдых в Турции незабываемым в 2025 году: топ-8 идей

Турция - настоящая сокровищница с туристическими направлениями, способными очаровать любого путешественника. Теплое море, древняя история, культурное разнообразие, невероятные пейзажи и восхитительная кухня - все это про Турцию. Расскажем, какие места и занятия нельзя пропустить в Турции в 2025 году.

Независимо от того, включает ли идеальный отпуск принятие солнечных ванн на средиземноморском пляже, хайкинг по скалистым горам, изучение древних руин или посещение музеев, в Турции есть что-то, что очарует любого путешественника. Гостеприимная Турция предлагает разнообразные природные ландшафты, города с красивой архитектурой и национальную кухню.

Погулять по древнему Эфесу

Хорошо сохранившиеся улицы древнего Эфеса дают туристам представление о повседневной жизни древних греков и римлян, населявших этот город на протяжении столетий (город был основан более 3 тысяч лет назад). Здесь можно увидеть руины не только величественных культовых и общественных зданий, но и обычных магазинов, школ и даже городских туалетов. Среди основных достопримечательностей этого места - замысловатый резной фасад Библиотеки Цельса, которая когда-то была третьей по величине библиотекой в мире после библиотек Александрии и Пергама. Также стоит посетить руины большого и малого театров, храм Адриана, агору и то, что осталось от храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес античного мира. Особого внимания заслуживают террасные дома - ансамбль роскошных резиденций, некогда принадлежавших римской элите. Интерьеры этих домов украшены оригинальными мозаиками и фресками.

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Полюбоваться архитектурным великолепием Стамбула

Возвышающийся купол мечети Айя-София по-прежнему вызывает трепет у посетителей спустя полтора тысячелетия после возведения в Константинополе собора, который был самым большим христианским храмом в мире до XVI века. Акведук Валента и подземная цистерна Базилика служат ярким примером впечатляющих инженерных достижений римлян для снабжения города водой. Дворец Топкапы, расположенный в превосходном месте с видом на слияние Босфора, Золотого Рога и Мраморного моря, напоминает о могуществе Османской империи. Минареты, усеивающие горизонт Стамбула, также являются наследием османов. Изысканная с архитектурной точки зрения Голубая мечеть особенно привлекает внимание, но туристы не должны упускать из виду маленькую, но очень красивую мечеть Рустем-паши, украшенную изнутри голубой плиткой, и изящную Сулеймание, расположенную на вершине одного из семи холмов старого города. Любители истории могут узнать о различных культурных эпохах Стамбула в многочисленных музеях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увидеть Каппадокию сверху

Утром небо над Каппадокией заполняется разноцветными воздушными шарами, которые проносят туристов над долинами с каньонами, "сказочными дымоходами" и другими необычными скальными образованиями. Не менее интересно в Каппадокии под землей: в таких подземных городах, как Деринкую и Каймаклы, туристы могут посетить многоуровневые лабиринты тоннелей и комнат. Полеты на воздушных шарах обычно начинаются на рассвете, поэтому стоит быть готовым к раннему старту. При этом из-за сильного ветра или дождя рейс могут перенести.

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Отправиться в круиз на яхте

Мало что покажется более расслабляющим, чем круиз на борту деревянной яхты гюлет по бирюзовым водам побережья Турции между Бодрумом и Анталией, часть которого называют "турецкой ривьерой". Долгие солнечные дни можно скоротать, купаясь в укромных бухтах, читая или играя в нарды на палубе, поедать свежевыловленную рыбу и мечтать под звездами. А когда надоест, всегда можно сойти на берег, чтобы изучить древние руины Книдоса, крепость Калекей и кофейни Каша. Арендовать яхту на несколько дней можно в туристических компаниях, но чтобы сэкономить, можно поехать в однодневную групповую поездку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Купить сувениры на турецких базарах

Несмотря на обилие современных торговых центров и супермаркетов, традиционная культура базаров в Турции продолжает процветать. В городах и поселках можно найти хотя бы один базар, ряды которого напоминают лабиринт с множеством продавцов, предлагающих все, что угодно: от недорогих сувениров и сезонных фруктов до уникальных изделий ручной работы из кожи и металла. Гранд-базар Стамбула - один из самых известных рынков мира, однако базары в Газиантепе и Шанлыурфе, возможно, даже более атмосферны и аутентичны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пройтись по Ликийской тропе

Чтобы более активно исследовать "турецкую ривьеру", стоит пройти хотя бы небольшой отрезок Ликийской тропы - маршрута, протянувшегося на 540 км от Фетхие до Антальи. Лучше всего идти по ней весной или осенью, летом будет слишком жарко. Тропа вьется вдоль прибрежных скал через деревни и пляжные городки мимо древних руин. Для желающих пройти тропу полностью или ее крупный отрезок, на пути есть отели и кемпинги. Основные достопримечательности по пути включают Долину бабочек, бухту Кабак, песчаный пляж Патара, ликийские гробницы в Мире, руины древнего Олимпоса и огни Химеры в Чиралы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Побаловать себя рыбным мезе

Ракы-балык - это типичный турецкий обычай, который можно сравнить с российским "водка-селедка". Ракы - это любимый в Турции крепкий алкогольный напиток, а балык - это рыба. Обычно к застолью. подают набор закусок мезе, в которых сочетаются овощи, травы и морепродукты, приготовленные на оливковом масле. А на главное блюдо подается жареный на гриле леврек (сибас), чипура (дорадо), иставрит (ставрида), искумру (скумбрия), красная кефаль (барабулька) или хамси (анчоусы).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Увидеть древние мозаики

В греческую и римскую эпохи для создания удивительно детализированных картин, изображающих сцены из мифов и сражений, использовались кусочки стекла, керамики или камня. Более поздние византийские мозаики обычно представляют изображения святых. Такие мозаики можно увидеть в восстановленных руинах древних дворцов, но наиболее впечатляющие экземпляры обычно выставлены в музеях, например, в музее мозаики Большого дворца в Стамбуле, в музее Зевгма в Газиантепе, археологическом музее Хатая в Антакье и музее Халеплибахче в Шанлыурфе.