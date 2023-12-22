Куда поехать в Турции в 2025: лучшие места для отдыха

Культурное и ландшафтное разнообразие Турции особенно удивит тех, кто не привык выезжать далеко за пределы туристических мест. Однако даже только самые интересные достопримечательности Турции не получится охватить всего за одну поездку. Расскажем, куда поехать в Турции в 2025 году и что там посмотреть.

Очаровательный город Стамбул, древние руины Эфеса, причудливые скальные долины и разноцветные шары Каппадокии, а также манящие побережья Средиземного и Эгейского морей остаются самыми главными туристическими магнитами Турции. Но каждый регион Турции может предложить путешественникам что-то свое.

Стамбул - древность и современность

Стамбул входит в списки мест, которые обязательно должен посетить каждый путешественник. Здесь находятся такие всемирно известные достопримечательности района Султанахмет, как мечеть Айя-София и роскошный дворец османских султанов Топкапы. На протяжении многих веков этот город был центром могущественных империй, но стоит выделить немного времени, чтобы увидеть Стамбул таким, каким он стал. Стоит сходить в кафе или бар в модном районе Кадыкёй, побродить по закоулкам более консервативного Фатиха и познакомься с современным турецким искусством в Бейоглу. Транспорт в Стамбуле может стать дополнительным источником положительных эмоций, если покататься на историческом трамвае на Истикляль и полюбоваться видом с палубы одного из паромов, курсирующих по Босфору.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая ривьера - лучшие пляжи

Средиземноморское побережье Турции, которое называют турецкой ривьерой, охватывает множество прекрасных пляжных курортов от Фетхие до Анталии, кроме того, оно также усеяно античными памятниками древних цивилизаций, когда-то населявших этот регион. Особенно живописны приморские руины Фазелиса, Олимпоса и Патары, где находится один из лучших пляжей Турции, как и высеченные в скалах ликийские гробницы Миры. За подробностями о богатой истории региона можно пойти в исторические и археологические музеи региона, в том числе в Анталье. Стоит исследовать побережье всеми способами: круиз на яхте-гулет, поход по Ликийской тропе и автопутешествие к живописным бухтам.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Каппадокия - уникальные пейзажи

Каппадокия - настоящий геологический музей под открытым небом, расположенный в самом сердце Турции. В этой части Анатолии история оживает в национальном парке Гереме и подземных городах. Каппадокия была одним из центров раннего христианства, здесь в каменных кельях укрывались монахи и сохранилось много скальных церквей. В Каппадокии даже можно остановиться на ночь в одном из пещерных отелей, на удивление уютных. А любители приключений могут полетать на воздушном шаре, здесь это очень популярное развлечение. Кроме того, туристов здесь ждут увлекательные маршруты по самым разнообразным долинам.

© Фото: Brocken Inaglory/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Галлиполи - экскурс в историю

Северная часть побережья Эгейского моря пропитана историей, как античной, так и более недавней. На полуострове Галлиполи находится много мемориалов в честь солдат, погибших во время Первой мировой войны, так как здесь состоялась Битва при Чанаккале. Северная часть Эгейского побережья Турции может выступить более спокойной альтернативой средиземноморским курортам с неторопливыми экскурсиями по таким приятным приморским городам, как Айвалык и Фоча, и посетить остров Бозджаада. В этом регионе также находятся древние руины Трои и живописно расположенный на вершине холма акрополь Пергама.

© Фото: Şenol zümrüt/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Сафранболу - османская архитектура и шафран

Названный в честь драгоценной специи шафран, который выращивался здесь на протяжении веков, Сафранболу становится все более популярен у туристов, приезжающих в город, чтобы окунуться в атмосферу прошлого. Благодаря отлично сохранившейся классической османской архитектуре один из районов Сафранболу признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие исторические дома, построенные из дерева и камня, были восстановлены и теперь там размещаются бутик-отели, кафе и рестораны. А недалеко от города есть каньоны, водопады, лесные тропы, в том числе Енисский лес, каньон Токатлы и пещера Булак.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Памуккале - невероятные термальные источники

Сверкающе-белые травертиновые террасы Памуккале, сформированные струящимися минеральными водами - это одно из самых желанных для посещения мест в Турции. Решается на это не каждый из-за не слишком удобного расположения вдали от побережья, если ехать всего на один день. Источники с теплой минеральной водой в этих природных бассейнах стали причиной строительства древнего города Иераполис во II веке до н. э., руины которого раскинулись вдоль вершины прилегающего холма. Современные туристы также могут насладиться теплыми водами на различных спа-курортах за пределами террас. Памуккале также может быть удобной базой для посещения других древних городов, таких как Лаодикея, Триполис и Афродисиас с впечатляющей коллекцией римских мраморных скульптур.

© Фото: Rfkdmr/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Восточное Причерноморье и горы Качкар - сельские традиции

Черноморское побережье Турции меньше привлекает туристов, чем теплые воды Средиземноморья, поэтому за пределами пляжного сезона стоит обратить внимание вглубь страны, где пышные зеленые долины спускаются с высоких вершин к скалистым берегам. Главный авиаузел региона находится в Трабзоне, неподалеку от построенного на отвесной скале монастырь Панагия Сумела. Местные деревни славятся фундучными и чайными плантациями, а расположенные выше плато региона приобретают популярность у туристов, желающих исследовать местную кухню и горные пейзажи. Одно из таких мест - деревня Покут в провинции Ризе, а еще выше находятся горы Качкар.