Что нужно знать о посещении Большого театра Эфеса в Турции?

Большой театр Эфеса - это один из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских театров и одна из самых запоминающихся достопримечательностей древнего города. Расскажем, почему стоит посетить Большой театр Эфеса, когда он был построен, разрушен и отреставрирован, сколько стоит его посещение и что там еще увидеть.

Хотя по степени сохранности он и уступает театру в турецком Аспендосе, археологическая площадка Эфеса в целом - одна из образцово показательных для страны.

В Турции продлили время посещения туристами двух наиболее популярных достопримечательностей Эгейского региона - Эфеса и Иерополиса с травертинами Памуккале. К этим древним городам позже планируется добавить и другие локации. Долгожданное решение поможет экскурсионным группам и самостоятельным туристам избежать долгого нахождения под солнечными лучами. К тому же, благодаря грамотно выстроенной подсветке древние руины в темное время суток выглядят иначе, с выделением акцентов и игрой теней.

Эфес был среди крупнейших и важнейших городов Римской империи, его положение было высоким и при Византийской империи, далее город пережил несколько разрушений и кратковременных возрождений, но к XV веку был окончательно заброшен.

Почему стоит посетить Большой театр Эфеса?

Расположенный на западе Турции Эфес в основном известен храмом Артемиды - одним из Семи чудес античного мира. Однако от этого храма остались фундамент и одинокая колонна, собранная из обломков, поэтому на все туристические проспекты попадает либо Большой театр Эфеса, либо Библиотека Цельса.

В Большом театре Эфеса, построенном из мрамора, очень хорошая акустика, и если там достаточно тихо, слышно друг с друга будет с разных концов театра, размеры которого при этом впечатляют. В ночное время этот эффект будет еще заметнее.

Когда был основан Большой театр Эфеса?

Большой театр Эфеса на самом деле был построен в греческий период, но позже перестроен римлянами. Во время правления императора Клавдия (41-54 годы н.э.) театр был расширен, а двухэтажная сцена была добавлена ​​во время правления императора Нерона (54-68 годы н. э.) был построен второй этаж над сценой, а при следующем императоре добавили третий этаж. В IV веке н.э. театр был поврежден чередой землетрясений, но позже достроен.

По оценкам, во II веке н.э. Большой театр Эфеса вмещал до 25 тысяч зрителей, тогда, во время наивысшего расцвета Римской империи, были проведены последние работы по его расширению. К настоящему времени зрителям в театре доступны 66 рядов. В 2021 году Большой театр Эфеса открылся после длительной реставрации.

В Эфесе есть еще один театр - одеон, построенный в 150 году н. э. Сначала малый театр использовали как место встреч городского сената, но есть мнения, что позже театрализованные представления стали проходить и там.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько стоит посещение Большого театра Эфеса?

Посещение Большого театра Эфеса входит в общий входной билет, который нужно купить в кассе для прохождения на территорию археологической площадки.

Стоимость билета составляет 40 евро (примерно 3900 рублей).

По новому расписанию посещение Эфеса возможно с 8 утра до полуночи. Касса закрывается в 23:00.

Как посетить Большой театр Эфеса?

Ближайший к Эфесу крупный город - Измир, но удобнее всего остановиться в Сельчуке, к территории которого прилегает Эфес и другие достопримечательности. Оттуда до нижнего или верхнего входа в Эфес можно добраться на маршрутке или пешком. Большой театр сложно не заметить, поскольку через все древние руины Эфеса проходит туристический маршрут.

В 2024 году Эфес снова соберет любителей классической музыки и танца на Международном фестивале оперы и балета, который будет проходить с 29 июня по 13 июля. В программе балеты "Лебединое озеро" и "Грек Зорба", оперы "Тоска" и "Свадьба Фигаро", мюзикл "Эвита" и другие.