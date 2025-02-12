В Анталье появится самый большой в мире парк бабочек

Крупнейший парк тропических бабочек будет открыт этим летом в Анталье. Новая достопримечательность заработает доля туристов в июне.

В районе Кепез в Анталье готовится к открытию Butterfly World Antalya – самый крупный в мире парк бабочек.

Парк будет запущен в июне 2025 года. В нем посетители смогут увидеть 40 видов бабочек в непосредственной близости, в парк запустят 25 тыс особей.

Территория парка будет включать зону наблюдения за бабочками, зону тропического леса с искусственным водопадом и экзотариум. В этой части можно будет увидеть тропических птиц, покормить карпов, а также увидеть, как пчелы делают мед.

Ожидается, что цена за входной билет составит $36 для взрослых и $24 для детей.