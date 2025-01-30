В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

Востребованный среди туристов международный аэропорт Антальи станет просторнее и комфортнее с 11 апреля.
На 11 апреля запланировано открытие нового терминала аэропорта, в торжественном событии примет участие, как ожидается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Новый терминал увеличит общую площадь аэропорта на 72%, при этом международный Терминал 2 станет больше на 140%.
Воздушная гавань сможет обслуживать более чем вдвое больше пассажиров - 82 млн человек в год вместо 35 млн.
В аэропорту Антальи также станет значительно больше мест для стоянки самолетов, появятся новые рулежные дорожки, расширится перрон аэропорта.
На территории воздушной гавани будет открыт государственный отель.
Кроме того, будут модернизированы VIP- и CIP-терминалы.
Ожидается, что к летнему сезону в Анталье будет ускорен процесс выдачи багажа.
Инвестиции в проект составили 850 млн евро.