Вестник Кавказа

В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

Люди в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие нового терминала аэропорта Антальи запланировано на 11 апреля. Участие в открытии может принять Эрдоган. Новый терминал избавит пассажиров от очередей и в разы увеличит пропускную способность аэропорта.

Востребованный среди туристов международный аэропорт Антальи станет просторнее и комфортнее с 11 апреля.

На 11 апреля запланировано открытие нового терминала аэропорта, в торжественном событии примет участие, как ожидается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый терминал увеличит общую площадь аэропорта на 72%, при этом международный Терминал 2 станет больше на 140%.

Воздушная гавань сможет обслуживать более чем вдвое больше пассажиров - 82 млн человек в год вместо 35 млн.

В аэропорту Антальи также станет значительно больше мест для стоянки самолетов, появятся новые рулежные дорожки, расширится перрон аэропорта.

На территории воздушной гавани будет открыт государственный отель.

Кроме того, будут модернизированы VIP- и CIP-терминалы.

Ожидается, что к летнему сезону в Анталье будет ускорен процесс выдачи багажа.

Инвестиции в проект составили 850 млн евро.

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