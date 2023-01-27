Аспендос: как побывать в лучшем античном театре Турции?

Театр в Аспендосе сохранился лучше остальных в Турции, поэтому там до сих пор проводятся представления, включая международный фестиваль оперы и балета. Расскажем, где находится Аспендос, как добраться до театра, сколько стоит его посещение и что еще там посмотреть.

Турция - одна из лучших стран, где можно увидеть древние архитектурные и исторические памятники, оставшиеся от Римской и Византийской империй, не оформляя при этом визу. Завоевав новые территории, римляне обязательно строили там театры, храмы, форумы и термы, поэтому в бывших римских колониях осталось внушительное архитектурное наследие разной степени сохранности. Например, в Турции лучше всего сохранился древнеримский театр Аспендос, куда не так сложно добраться из Антальи - крупнейшего морского курорта страны.

Где находится Аспендос?

В древности Аспендос был одним из крупнейших городов Памфилии, к которой также относились Перге и Сиде. Сейчас Аспендоса относится к территории турецкой провинции Анталья. Руины этого древнего города находятся в 45 км на восток от Антальи и в 35 км от Сиде - еще одного популярного средиземноморского курорта. От Аланьи Аспендос отделяют почти 100 км.

Когда был основан Аспендос?

Аспендос возник задолго до римлян примерно в X веке до н. э., когда в Памфилии высадись ахейцы. После правления ряда царств и империй, включая персов и греков, в 190 г. до н.э. город перешел к римлянам. К концу римского периода Аспендос начал приходить в упадок, при Византии этот процесс продолжился. В XIII веке город был завоеван сельджуками. Раскопки на территории археологической площадки Аспендоса начались лишь в 1930-х годах.

В прошлом река Кепрючай (в античности Эвримедон) была судоходной, что позволяло Аспендосу функционировать и как портовый город. Полноводностью реки и объясняется удаленность города от побережья, что также защищало город от набегов со стороны моря.

Как добраться до Аспендоса?

Аспендос легко посетить во время однодневной поездки из Антальи. Посещение Аспендоса в рамках экскурсии часто совмещают с древним городом Перге, до которого из Антальи добираться в два раза меньше. От центра Антальи на машине ехать 45 минут, от Аланьи - 1,5 часа. Удобно добираться в Аспендос из Сиде - всего полчаса на автомобиле. Ближайший к Аспендосу город Серик находится в 9 км (10 минут на автомобиле). Всего в 5 км от Аспендоса расположена деревня Белкис.

На общественном транспорте до самого Аспендоса не доехать, маршрутки ходят по трассе D-400 мимо дороги до города, поэтому можно выйти неподалеку от сельджукского моста и пройти еще несколько километров пешком, но при сильной жаре делать это не рекомендуется. Подойдет любая маршрутка, которая ходит между Антальей и Аланией, также можно доехать с пересадкой в Манавгате. Летом лучше ехать в Аспендос с экскурсией или на арендованном автомобиле.

Что посмотреть в Аспендосе?

Театр Аспендоса был построен около 155 года н.э по проекту архитектора Зенона. Диаметр театра превышает 95 метров, а вместимость - как минимум 7 тысяч зрителей (сейчас вмещается намного больше).

Стоимость билета в Аспендос в 2024 году - 340 лир.

Посещение Аспендоса входит в музейные карты Museum Pass The Mediterranean (2200 лир за 7 дней) и Museum Pass Turkiye (4000 лира за 15 дней).

Аспендос открыт каждый день: в зимний сезон - с 8:00 до 17:00 (касса до 16:30), в летний сезон закрывается позже.

На посещение Аспендоса стоит выделить 1,5-2 часа.

Помимо театра, в Аспендосе есть и другие руины древнеримского периода:

акведук (тянется от города более 15 км);

гимнасиум и бани;

базилика и некрополь;

городские ворота;

будлетрион (место для собраний);

нимфеум с бассейном (святилище водных нимф);

агора (рыночная площадь);

стадион.

Около Аспендоса также стоит посмотреть красивый мост, построенный через реку Кепрючай сельджуками в XIII веке вместо рухнувшего римского. Мост находится в 3,5 км от Аспендоса, идти до него от театра придется 40 минут, поэтому тем, кто на машине, удобнее всего туда заехать на обратном пути.

Ежегодно в Аспендосе проводится Международный фестиваль оперы и балета, в последние годы проходит в сентябре.