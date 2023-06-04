Анталия - не только один из самых красивых городов турецкой ривьеры, но и самый знаменитый средиземноморский курорт страны. До того, как окончательно войти в состав Турецкой Республики и превратиться в излюбленное место российских туристов, Анталия успела побывать под властью римлян, византийцев, сельджуков и итальянцев.

Хотя люди на этой территории селились с древнейших времен, основателем Анталии (а точнее Атталии, тогда город назывался так) считается пергамский царь Аттал. В старом городе Анталии - Калеичи - есть строения, относящиеся ко многим историческим периодам. В этом компактном старинном квартале соседствуют такие памятники римской эпохи, таких как знаменитые Ворота Адриана, средневековые мечети и красочные османские дома XVIII и XIX веков.

А за древними стенами старого города вы найдете оживленный современный мегаполис с усаженными пальмами променадами, красивыми пляжами, туристическими комплексами, магазинами, кафе и базарами. Именно контраст между древним полисом и мегаполисом XXI века делает Анталию идеальным местом для отпуска.

Древний город Перге

Из Анталии довольно просто добраться в античный город Перге, основанный более чем 3 тысячи лет назад. Руины древнего города с амфитеатром, вмещавшим до 15 тысяч человек, находятся всего в 17 км от Антальи. По сути, они расположены на территории одного из пяти районов Анталии. Ценность археологических раскопок в Перге признается тем, что с 2009 года город состоит в предварительном списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одна причина посетить этот древний город заключается в том, что в Перге начинается Тропа Святого Павла протяженностью 500 км, которая уходит вглубь Турции, до города Ялвач.

В 7 км от Перге находится красивый водопад Куршунлу высотой 18 м, так что осмотр этих локаций можно совместить.

С апреля по октябрь Перге открыт каждый день с 8:00 до 20:00 (касса закрывается в 19:30), но в остальное время часы работы сокращены до 9:00-19:00.

Стоимость посещения: 200 турецких лир (с прошлого года цена выросла в 2 раза).

Посетителям обычно требуется два-три часа на то, чтобы осмотреть все руины, поблизости есть стоянка, кафе, ларьки с сувенирами и туалетная комната.

Летом здесь очень жарко, так что не стоит забывать о защите головы и кожи от солнца, также необходимо брать с собой много воды.

Что посмотреть в Перге?

Те, кто приехал в Перге увидят руины городских стен с воротами, агору и римские термы, декуманус, нимфей и акрополь, а также стадион и амфитеатр и несколько базилик. Перге сохранился немного хуже, чем расположенный восточнее Аспендос, но все равно впечатляет.

Мозаика - в Перге много красивой мозаики, самые последние находки были сделаны в 2003 и 2017 годах.

Амфитеатр - построен в 1000 г. до н.э. для размещения 15 тысяч человек.

Стадион - второе по величине сооружение в Перге, рассчитанное на 12 тысяч человек. Интересно то, что это самый большой древний стадион в регионе.

Римские и эллинистические городские ворота - в древнем Перге ворота были на западе, востоке и юге. Эллинистические ворота были построены в 3 веке до нашей эры, а римские ворота (южные) - в 4 веке н.э.

Как добраться из Антальи в Перге?

Лучший способ добраться до Перге - это взять такси/машину напрокат или воспользоваться общественным транспортом. Расстояние от Анталии можно преодолеть за 20 минут на машине, поездка на скоростном трамвае T1B (который идет до EXPO) займет полчаса, но от остановки Aksu придется пройти пешком около 2 км. Можно также поехать сюда с экскурсией, в программе которой будут также места, куда на общественном транспорте добраться уже не так просто.