В тени Эфеса: почему стоит посетить Сельчук в Турции?

Несмотря на близость к Эфесу город Сельчук - одно из недооцененных туристами мест в Турции. Многие едут в Эфес с автобусной экскурсией, не заезжая в Сельчук, хотя там тоже есть чем заняться. Расскажем, где находится Сельчук, почему город так называется, как туда добраться и что там посмотреть.

Турецкий город Сельчук считается воротами в Эфес - один из главных центров древнего мира с впечатляющими археологическими памятниками, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году. Но Сельчук - это гораздо больше, чем просто населенный пункт на пути к Эфесу.

Где находится Сельчук?

Сельчук расположен в Эгейском регионе на западе Турции, менее чем в 80 км к югу от города Измир. Это административный центр одноименного района в составе провинции Измир. Сельчук не считается морским курортом, поскольку от побережья его отделяют 9 км. Руины Эфеса расположены совсем рядом, в нескольких километрах от центра города, чтобы добраться до кассы, нужно всего 10 минут на долмуше. До пляжа Памуджак ехать 10 минут, но чтобы дойти пешком, понадобится 2 часа. Популярный курорт Кушадасы находится в 19 км от Сельчука (25 минут на машине). Совсем недалеко от Сельчука расположена Шириндже (8 км), названная в прошлом году лучшей туристической деревней Турции.

Почему Сельчук так называется?

Сельчук получил свое название в честь турок-сельджуков, которые пришли в этот регион в XI веке. Официально город был так назван только в 1914 году. А во времена Османской империи это поселение было известно как Айясолук. Самым первым сохранившимся названием было Агиос Феологос - так называлась византийская крепость, именно от этого имени было образовано название Айясолук. Построен же Сельчук был на части руин Эфеса, изначально основанного в X веке до н.э.

Что посмотреть в Сельчуке?

Главные достопримечательности Сельчука расположены в историческом квартале города. В том числе на краю холма Айясолук с крепостью стоит мечеть Иса-бея XIV века, а дальше находится базилика Иоанна Богослова VI века, которая считается местом захоронения апостола. Из Сельчука также стоит съездить на пляж Памуджак (10 минут на долмуше) и в деревню Шириндже (около 20 минут в дороге).

Базилика Святого Иоанна. Базилика была построена в VI веке по велению императора Юстиниана I на могиле апостола Иоанна Богослова. Базилика расположена на склонах холма Айясулук, ниже крепости. Стоимость посещения - 6 евро. Сегодня можно увидеть руины базилики с гробницей, баптистерий, внутренний двор и колонны.

Крепость Айясолук. Крепость VI века представляет собой византийский замок на холме, впоследствии укрепленный османами. Чтобы добраться до крепости, нужно подняться на крутой холм, вид сверху на город и море довольно красивый, особенно на закате. Вход на территорию крепости включен в стоимость билета в базилику Святого Иоанна.

Мечеть Иса-бей. Иса-бей джами, построенная в 1375 году, представляет собой замечательный пример архитектуры анатолийских бейликов. В 2024 году она все еще на реставрации. Асимметричная мечеть была построена из камней, оставшихся от эфесских зданий.

Дом Богородицы. Дом расположен на холме Корессос за Эфесом. Некоторые отождествляют этот небольшой каменный дом с местом, где какое-то время жила Дева Мария. Это не было подтверждена католической церковью, но дом посетили несколько пап. Часовня находится в 8 км от археологического музея, недалеко от южного входа в Эфес. Дом Богородицы открыт каждый день с 8:00 до 17:00 зимой и с 8:00 до 18:00 летом.

Пещера семи отроков Эфесских. Пещера семи спящих расположена в паре километрах вниз по дороге от руин Эфеса. Согласно легенде, в III веке семеро христиан подверглись гонениям со стороны императора Декия, по его же приказу отроков замуровали в этой пещере. Несколько веков спустя отроки проснулись. Их почитают не только в православии и католицизме, но и исламе.

Эфес. Эфес когда-то был одним из крупнейших и самых процветающих городов Римской империи, а также торговым, культурным, религиозным центром Малой Азии. Здесь были созданы такие бесценные памятники древнего мира, как Библиотека Цельса, храм Адриана и даже одно из 7 чудес света - храм Артемиды Эфесской. Хотя территория археологической площадки занимает большую территорию (около 10 км), еще обязательно стоит увидеть театры, агору, улица Куретов, дома с мозаиками и фресками.

Археологический музей Эфеса. Музей находится не в самом Эфесе, а в центре Сельчука. В этом небольшом музее хранятся десятки тысяч экспонатов, включая статуи Артемиды и других богов, а также реликвии из базилики Святого Иоанна и крепости Айясулук. Музей открыт с 8:00 до 20:00 с апреля по октябрь, с ноября по март - с 8:30 до 17:30, билеты перестают продавать на полчаса раньше (стоимость 10 евро).

Когда лучше ехать в Сельчук?

Погода в Сельчуке в летние месяцы довольно жаркая и влажная, днем температура воздуха превышает 30°C. Поэтому лучше всего посещать Сельчук весной или осенью, особенно если целью стоит осмотр Эфеса. Если ехать с мая по сентябрь, то для осмотра Сельчука и Эфеса стоит выбирать преимущественно утренние и вечерние часы.

Зимой здесь температура опускается примерно от +10°C до +14°C, но если цель не пляжный отдых, посещение с ноября по март поможет избежать постоянных скоплений туристов в сезон. Летом сюда привозят огромное количество туристических групп из Измира, Кушадасы и других городов.

Как добраться в Сельчук?

Для начала из России можно долететь прямым рейсом в Измир, оттуда до центра Сельчука можно доехать на трансфере, такси или электричке примерно за 1 час. Расстояние от Сельчука до Эфеса составляет примерно 3 км. Из Сельчука до Эфеса можно дойти пешком, но в жару это может быть затруднительно. Легче доехать на долмуше до верхнего входа, а после прогулки по Эфесу, уехать обратно в Сельчук от нижнего входа.