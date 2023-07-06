Лучшая туристическая деревня Турции: что нужно знать о поездке в Шириндже

В Эгейском регионе Турции множество интересных деревень, но в последнее время внимание путешественников приковано к деревне Шириндже. Расскажем, где находится деревня Шириндже, как туда добраться, когда лучше ехать, что там посмотреть и что привезти в качестве сувенира.

Это место и раньше постоянно входило в туристические топы, но недавно свой выбор на деревне остановила и Всемирная туристская организация, назвав Шириндже лучшей деревней для туристов.

В этой старинной деревне есть ремесленные магазины, где можно найти множество изделий ручной работы: от мыла до ювелирных украшений с султанитами. Но больше всего Шириндже известен производством домашних вин и оливкового масла.

В результате обмена населением после турецкой войны за независимость вместо греков Шириндже был заселен турками из северной Греции. Поэтому эта деревня с традиционными домами представляет собой смесь турецкой и греческой культур.

В 2012 году деревня Шириндже неожиданно прославилась на весь мир из-за предсказания о конце света, которое можно пережить только в нескольких местах планеты. Одним из таких мест называли турецкую деревню. Население Шириндже составляет всего около 600 человек, при этом ежегодно деревня принимает примерно 1,5 миллиона туристов.

Где находится Шириндже?

Деревня Шириндже относится к провинции Измир, расположенной в Эгейском регионе на западе Турции. Поселение лежит на склоне холма в чуть более чем часе езды на машине от Измира (89 км), а курорт Кушадасы находится всего в получасе от деревни (27 км). Ближе всего к Шириндже расположен город Сельчук, от него добираться 15 минут (8 км). Там же находится и Эфес, всего в 20 минутах от деревни (11 км).

Как добраться в Шириндже?

Ближайший к Шириндже аэропорт назван в честь Аднана Мендереса и находится в Измире в часе езды (70 км). Из Измира сначала нужно будет добраться на поезде с железнодорожного вокзала Басмане или автобусе с автовокзала до центра города Сельчук. С автовокзала Сельчука регулярно ходят долмуши до въезда в Шириндже. Если ехать на своем или арендованном автомобиле, о придется оставить его на парковке до въезда в деревню.

Когда лучше ехать в Шириндже?

Такое красивое место, к тому же близко расположенное к таким туристическим центрам, как Эфес и Измир, привлекает множество посетителей. По выходным вдобавок к туристам в деревню очень любят приезжать с семьей или друзьями жители соседних населенных пунктов. Поэтому, лучшее время для посещения Шириндже - это будние дни весной и осенью. Летом лучшее время для прогулок по улицам Шириндже - вечер или раннее утро, поскольку днем в город привозят туристические группы, к тому же утром и вечером не так жарко. Лето здесь жаркое и сухое: днем температура воздуха в среднем доходит до 33°C. Но поскольку деревня лежит на холмах, здесь свежее,чем на равнине. Сюда можно приезжать и зимой: средняя температура в Шириндже в зимние месяцы составит около 10-12°C, снег зимой здесь редкость, но иногда бывают дожди.

Чем заняться в Шириндже?

Это особенно приятное место для пеших прогулок по окрестностям и по самой деревне. Здесь множество оливковых и фруктовых деревьев, а каменные дома очень фотогеничны. На пути к деревне есть зиплайн, правда довольно короткий. Вечером кроме ужина в одной из местных таверн можно принять участие в дегустации вина.

Что посмотреть в Шириндже?

Церковь Святого Иоанна Предтечи

Церковь была возведена около 1805 года на фундаменте старой церкви, разрушенной во время землетрясения в начале XIX века, но год постройки предыдущего храма неизвестен. В церкви есть фрески византийской эпохи. Церковь Иоанна Предтечи была недавно отреставрирована, иногда там проходят выставки. В церковном саду есть кафе и колодец желаний.

Церковь Святого Димитрия

Церковь Святого Димитрия была построена тоже в XIX веке, но позже церкви Иоанна Предтечи, точная дата ее постройки неизвестна. Церковь была построена на фундаменте другого, более древнего храма храма. Церковь названа в честь святого Димитрия Солунского (Димитрий Мироточец), жившего в III веке. От этой церкви начинается пятичасовой паломнический маршрут к дому Богородицы в Эфесе.

Что посмотреть около Шириндже?

В первую очередь, Эфес - храмы Артемиды и Адриана, библиотека Цельса, дом Богородицы, театры и многие другие архитектурные и исторические памятники.

Кушадасы - курорт с хорошими пляжами, аквапарками, красивой гаванью и набережной.

Сельчук - здесь нужно увидеть Сельчукскую крепость VI века, мечеть, базар, археологический музей Эфеса и музей локомотивов под открытым небом в поселке Чамлык.

Магнесия-на-Меандре - руины древнего города находятся неподалеку от Эфеса (20 км). Он входил в состав Лидийского царства, потом перешел к персам, затем Александру Македонскому. После его полководцев город находился под контролем Пергамского царства, римлян, византийцев и турков.

Деревня математиков, принадлежащая фонду турецкого писателя Азиза Несина, которая находится в километре от Шириндже.

Что привезти из Шириндже?

На местном рынке стоит купить либо сувениры ручной работы, изготовленные местными жителями, либо продукты, которыми деревня славится: фруктовое вино, оливковое масло, домашние джемы и пекмез (виноградный сироп). Причем у любителей осматривать сувенирные лавки и магазинчики такая прогулка может занять пару часов. Кто-то покупает украшения с султанитом (турецким камнем-хамелеоном), кто-то предпочитает мыло ручной работы, например с оливковым маслом или ослиным молоком, а иные - мармелад с перцем чили. Но почти каждый турист уезжает с бутылкой вина, здесь его делают из разных фруктов и ягод, в том числе из черники, айвы, персиков, мандаринов, слив, граната, клубники, ежевики, тутовника, малины, дыни, груш и черешни. Кроме этого в деревне стоит попробовать сироп из бузины и местный кофе, приготовленный на песке.