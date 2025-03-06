Турция хочет принять 7 млн российских туристов в 2025 году

До 7 млн туристов из России хочет принять Турция в 2025 году. Этому поспособствует развитие разнообразного отдыха на черноморских курортах страны.

Руководство Турции нацелено на увеличение потока туристов из России до 7 млн в текущем году. Это будет означать возвращение показателей на уровень до пандемии COVID-19, рассказал посол Турции в РФ Танжу Бильгич в разговоре с журналистами.

"В прошлом году Турцию посетило 6,7 млн российских туристов. В этом году мы рассчитываем на рост турпотока до 7 млн. Это соответствует уровню 2019 года, когда был поставлен рекорд по российскому турпотоку"

- Танжу Бильгич

Он отметил, что уровень бронирований отелей в Турции превышает показатели 2024 года за аналогичный период, что позволяет делать столь позитивные прогнозы на 2025 год.

Турция предлагает туристам не только пляжный отдых, но и множество других развлечений, напомнил посол. В качестве примера он привел развивающиеся сегодня гастрономический и оздоровительный туризм на курортах Черного моря, а также запущенные в прошлом году круизы из Сочи к турецким портам.

"И учитывая наше географическое расположение и хорошие отношения между странами мы очень рассчитываем на рост числа российских туристов"

- Танжу Бильгич

Напомним, что 23 российских аэропорта готовы запустить чартерные рейсы в Турцию через турагентства.