Куда поехать в Турции: самые интересные маршруты 2025 года

Турция - это увлекательное сочетание древности и современности, особенно интересен контраст в восточных регионах и в центральной Анатолии. Расскажем о двух маршрутах для исследования самых удивительных мест Турции, которые понравятся как тем, кто уже был в этой стране, так и тем, кто планирует приехать впервые, но не ставит целью путешествия отдых на пляже.

"Жемчужины" Анатолии

Продолжительность: 13 дней

Расстояние: 1200 км

От термальных вод Памуккале до завораживающих пейзажей Каппадокии этот маршрут сочетает природные красоты Турции с ее историческими достопримечательностями. После исследования окружающих Анкару древних городов можно отправиться на юг в Конью - крупнейший религиозный центр Турции и родину ордена кружащихся дервишей. Чтобы отдохнуть в травертиновых бассейнах и на пляжах Эгейского моря дальше стоит двигаться на запад.

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Каппадокия: 3 дня

К туристическому центру Каппадокии Гереме ближе всего добираться из аэропорта Невшехир. В Каппадокии стоит задержаться хотя бы на 3 дня, чтобы увидеть ее живописные долины с образованиями из туфа, скальные церкви и подземные города Каймаклы и Деринкую. Кроме того, Каппадокия - это самое популярное место для полета на воздушном шаре. Весна особенно подходит для посещения этого региона. Из Каппадокии в Анкару ехать 4 часа.

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Анкара: 2 дня

Продолжить путешествие можно в столице Турции. Кроме крепости Анкары стоит посетить мавзолей Ататюрка, мечети Асланхане и Коджатепе. В 90 км от Анкары находится руины города Гордион, древней столицы Фригии, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО пару лет назад. Из Анкары в Конью ехать 3 часа.

Конья: 2 дня

В Конье находится мавзолей суфийского поэта и исламского богослова Джалаладдина Руми, сын которого основал суфийский орден Мевлеви. Город известен ритуалом кружащихся дервишей, суфийской поэзией и блюдом этли экмек (лепешка с мясом). Из Коньи в Эгирдир ехать 2,5 часа.

Эгирдир: 2 дня

Город Эгирдир лежит на берегу четвертого по величине пресноводного озера Турции, откуда открывается панорамный вид на Таврские горы. Через город также проходит тропа Святого Павла протяженностью 500 км. При желании за 1,5 часа отсюда можно сделать крюк до античного города Сагалассос, основанного в Тибрских горах в VI веке до н. э. Из Эгирдира в Памуккале ехать 2,5 часа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Памуккале: 2 дня

В Памуккале едут, чтобы увидеть, как термальные воды каскадом ниспадают по белоснежным травертинам, особенно это красиво на закате. Но вместо помещения "бассейна Клеопатры" лучше побродить по руинам древнего города Иераполис с красивым римским театром. От Памуккале до Бодрума ехать 3,5 часа.

Бодрум: 2 дня

Улетать прямым рейсам удобнее из аэропорта Миляс-Бодрум, расположенного около популярного туристического города. Летом Бодрум переполнен туристами, поэтому лучше приезжать сюда весной или осенью.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Культура и история восточной Турции

Продолжительность: 14 дней

Расстояние: 1200 км

Газиантеп: 3 дня

Газиантеп входит в число лучших мест, где можно насладиться турецкой кухней, включая суп бейран, пахлаву и катмер - десерт из теса, фисташек и взбитых сливок. В городе также находится музей Зевгма с крупнейшим в мире собранием античной мозаики. Можно за 1,5 часа доехать до города Халфети, около которого есть крепость Румкале и знаменитый минарет, ушедший наполовину в воду. От Газиантепа до Шанлыурфы ехать один час 15 минут.

Шанлыурфа: 2 дня

В Шанлыурфе процветает религиозный туризм, но помимо многочисленных мечетей и святынь, самая популярная из которых у туристов пруд Авраама со священными карпами, в городе есть музеи и крепости. Около города находится Гебекли-Тепе - древнейшее крупное мегалитическое сооружение. Очень интересен древний месопотамский город Харра с домами-ульями. За 2,5 часа из Шанлыурфы можно доехать до места, откуда поднимаются на гору Немрут-Даг с колоссальными статуями и невероятными рассветными видами. Из Шанлыурфы в Мардин ехать 2 часа 45 минут.

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Мардин: 2 дня

В Мардин стоит ехать, чтобы прогуляйтесь по узким улочкам, ведущим к вершине высокого холма, на котором расположен город с видом на месопотамскую равнину. В этом древнем городе, охватывающем различные культуры и верования, есть исторические монастыри, церкви, мечети и медресе. В часе езды от Мардина находится Дара - византийская крепость на севере Месопотамии с каменными гробницами и скальной галерей. Из Мардина в Ван ехать более 5 часов.

Ван: 3 дня

Город Ван расположен на берегах одноименного озера, самого большого в Турции. К западу от города находятся руины крепости и Ванская скала. Также стоит посетить монастырь, расположенный на небольшом острове у южного берега озера. От Вана до Догубаязыта ехать 2 часа 15 минут.

Догубаязыт: 2 дня

Догубаязыт стоит у подножия горы Арарат - высочайшей вершины Турции. В окрестностях города находится дворец Исхак-паши, построенный в различных архитектурных стилях. Из Догубаязыта в Эрзурум ехать 3,5 часа.

Эрзурум: 2 дня

Эрзурум полон архитектурных памятников эпохи сельджуков и османов, среди самых интересных - медресе Чифте Минарели и мавзолейный комплекс Уч Кюмбетлер. Расположенный около Эрзурума горнолыжный курорт Паландокен входит в число лучших в Турции. Около города есть международный аэропорт.