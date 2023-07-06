Стоит ли ехать в Анкару и что там посмотреть?

На этой неделе из Анкары запустят туристический поезд до Каппадокии - очень популярного туристического направления. Но туристический потенциал турецкой столицы пока не раскрыт полностью. Расскажем, где находится Анкара, стоит ли туда ехать, как до нее добраться и что посмотреть в этом городе.

Анкару часто недооценивают в туристическом плане. Хотя в большинстве стран именно столицы посещают чаще всего, у многих туристов возникает вопрос: стоит ли ехать в Анкару? Если цель не пляжный отдых, ответ - определенно да. К тому же центральное расположение Анкары делает ее отличной отправной точкой для изучения тех мест Турции, куда сложнее добраться со средиземноморских курортов.

Почему стоит посетить Анкару?

Анкару часто упускают из виду из-за популярности Стамбула и туристических городов Турции на побережье Средиземного моря. А кому-то даже кажется, что столица Турции - это Стамбул, а не Анкара, которая действительно уступает бывшему Константинополю по численности населения.

Анкара представляет собой уникальное сочетание аутентичности и традиций с современностью. Город имеет богатое наследие и бесчисленное множество исторических мест. Помимо своего исторического значения, Анкара - это также процветающий культурный центр с многочисленными художественными галереями, музеями и театрами. В течение года в Анкаре проводятся различные фестивали и события.

7 причин посетить Анкару

Исторические места и культурное наследие;

Яркая арт-сцена, обилие фестивалей и мероприятий;

Анатолийская кухня;

Сочетание современных и традиционных архитектурных стилей;

Природные красоты;

Все условия для недорогого шопинга;

Гостеприимные местные жители.

Где находится Анкара?

Анкара расположена на Анатолийском плоскогорье в центральной части Турции, примерно в 400 км от Стамбула. Расстояние между этими городами можно преодолеть за примерно 5,5 часа на машине. Это не город-курорт, ближайшее море находится в сотнях километров, в черте города есть только озера Эймир и Моган, а также водохранилище Байындыр.

Когда Анкара стала столицей?

Анкара, которая раньше называлась Анкирой или Ангорой, была основана в VII веке до н. э. а первые поселения на территории города можно отнести к бронзовому веку. Город побывал под властью нескольких империй, включая персов, римлян, византийцев и османов. До римлян Анкару завоевывал и Александр Великий в 333 году до н. э. Современное название города закрепили в 1923 году, когда Анкара стала столицей Турецкой Республики.

Как добраться до Анкары?

Анкара имеет удобное воздушное, железнодорожное и автобусное сообщение со многими крупными городами Турции. В городе есть международный аэропорт Эсенбога, прямые рейсы есть и с Москвой. Насчет автобусного сообщения стоит помнить, что ночные автобусы удобством не отличаются и для поездки ночью лучше выбирать поезд. Чтобы передвигаться по Анкаре, стоит приобрести Ankarakart для поездок в метро, автобусах, трамваях и по канатной дороге.

Как добраться в Каппадокию из Анкары?

Кроме нового туристического поезда из Анкары в Каппадокию можно добраться четырьмя способами: на машине, на автобусе, на обычном поезде и с туром:

Самый быстрый вариант - это поездка на автомобиле. Расстояние между двумя точками составляет 302 км, то есть поездка занимает около 3,5 часов, в зависимости от пробок;

С автовокзала Анкары можно доехать до Невшехира на автобусе примерно за 5 часов, а до Гёреме добраться на маршрутке или такси;

На поезде из Анкары можно доехать до Кайсери за 6,5 часов, оттуда около часа до Гереме;

Популярны туры из Анкары в Каппадокию, которые включают в себя трансфер и экскурсии.

Что посмотреть в Анкаре?

Цитадель Анкары

Крепость Анкары Хисар находится в районе Улус, это самая древняя часть города, примерно VII века до н. э. Но эта военная крепость неоднократно разрушалась и отстраивалась заново. Посещение замка, расположенного на холме, бесплатное, с его стен открываются прекрасные виды на город.

Аныткабир

Анкара стала последним пристанищем основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Поэтому одно из самых известных зданий во всей Анкаре - это Аныткабир, мавзолей Ататюрка. Здесь же находится Музей Ататюрка и войны за независимость. Кроме мавзолея этот комплекс содержит парк Мира, зал Славы, дорогу Львов и Церемониальную площадь. Посещение бесплатное.

Музей анатолийских цивилизаций

Ранее Музей анатолийских цивилизаций, расположенный в самом центре Анкары,получил награду "Европейский музей года". Это один из лучших музеев города. Здесь собраны экспонаты со всей страны, в том числе эпохи палеолита и более поздних периодов, включая глиняные таблички, статуэтки, украшения, монеты и другие артефакты. Музей открыт каждый день с 8:30 до 20:00, посещение стоит 12 евро.

Мечеть Коджатепе

Мечеть Коджатепе не только отличается красивой архитектурой, это еще и самая большая мечеть столицы, способная вместить 24 тысячи человек. Ее строили 20 лет с 1967 года. Внутри эта мечеть с четырьмя минаретами очень красиво украшена.

Башня Атакуле

С этого телебашни высотой 125 метров открывается фантастический вид на город. Атакуле была открыта в конце 80-х годов, наверху есть смотровая площадка и ресторанчик, который вращается. Ниже в торговом центре также находятся магазины и кафе. Посещение смотровой площадки, которая открыта с 10:00 до 22:00 ежедневно, стоит 300 лир.

Политехнический музей Рахми Коча

Расположенный недалеко от крепости Анкары музей полон экспонатов из сферы транспорта и связи, там в изобилии представлены ретроавтомобили, самолеты, модели аэропланов, камеры и телефоны. Многие экспонаты интерактивны, включая модель электропоезда, поэтому он особенно понравится детям. Стоимость посещения - 250 лир.

Парк Генчлик

В теплую погоду и местные жители и туристы направляются на прогулку в парк Генчлик, это большой центральный парк с колесом обозрения и другими аттракционами, зеленой зоной для прогулок, фонтанами и театром под открытым небом. На территории парка есть кафе и магазины, здесь иногда проводятся тематические фестивали. В Анкаре еще очень много интересного, например римские бани, оперный театр, мечети и несколько десятков музеев.